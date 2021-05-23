İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR - Son Dakika

İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR

23.05.2021 11:17

Toplumda baş ağrısının sık görüldüğünü söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, her migren atağında ilaca sarılmak yerine, vücutta ödem oluşmasını engelleyen, içinde koruyucu madde bulunmayan, magnezyum zengini sebze ve meyvelerden yapılan tariflerin içilmesini önerdi.

Toplumda baş ağrısının sık görüldüğünü söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, her migren atağında ilaca sarılmak yerine, vücutta ödem oluşmasını engelleyen, içinde koruyucu madde bulunmayan, magnezyum zengini sebze ve meyvelerden yapılan tariflerin içilmesini önerdi. Ispanak, kereviz, keten tohumu, muz, çilek gibi damar sağlığını koruyan ürünlerden doğal tarifler hazırlayan Dr. Onultan, günde en az 2 litre su içilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, kişinin konforunu oldukça düşürüyor. Rahatsızlığın yiyecek ve içeceklerle bağlantılı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koruyucu katkı maddesi içermeyen migren ataklarını önleyecek doğal tarifler hazırladı.

"ÖDEM MİGRENİ TETİKLİYOR"

Migrenin aslında önlenebileceğini belirten Dr. Onultan, ilaç almak yerine kişilerin yediklerine dikkat ederek, baş ağrısını önlemenin daha anlamlı olduğunu dile getirdi. Bağırsakların vücudu kontrol ettiğini aktaran Dr. Onultan, "O yüzden yiyip içtiklerimiz çok önemli. Her başımız ağrıdığında ilaca sarılmak yerine bazı gıdalardan sakınarak, diyetler oluşturarak migrenin önüne geçebiliriz. Vücutta oluşan ödem, şişkinlik migreni tetikler. O nedenle ödem yapmayacak gıdaların tüketilmesini öneriyorum" dedi.

"İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN"

Sıvı tüketimine dikkat çeken Dr. Onultan, "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Sıvı içeriği fazla, magnezyumdan zengin, antioksidan özelliği bulunan yeşillik ağırlıklı beslenin. Baş ağrısının en önemi nedeni sıvı eksikliğidir. Günde 2,2,5 litre su içmeliyiz. Sıcak havalarda yarım litre daha üzerine koyabiliriz" diye konuştu.

"BAŞ AĞRISI OLANLAR YEDİKLERİNİ NOT ALSIN"

Dr. Onultan, hazırladığı içereceklerdeki ürünlerin migreni tetikleyen alerjenler barındırmadığını söyleyerek, tariflere ilişkin şöyle konuştu:

"Magnezyum oranları yüksek, antioksidan özellikleri var. Vücuttaki bütün damar sistemini rahatlatarak, migreni önlemiş oluyoruz. İçeceklerde koruyucu madde yok, doğal karışımdır. Ispanağın içinde magnezyum bulunuyor. Baş ağrısını önlemek için magnezyum etkilidir. Hastalara tedavi için de veriyoruz. İlaç yerine doğal yollardan vitamini almak çok daha önemli. Keten tohumunun antioksidan özelliği bulunuyor. Bu özellik kalp ve beyin damarlarının sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Baş ağrısını önlemek için damar sağlığına dikkat etmeliyiz. Sık baş ağrısı çeken kişiler yediklerini not alsın. Böylece hangi gıdanın baş ağrısına neden olduğunu bulabilirler. Böylece o gıdalardan uzak dururlar."

"HER GÜN TÜKETİLEBİLİR"

Haftada 2-3 kez baş ağrısı çekenleri içeceklerin gün aşırı içilebileceğini belirten Dr. Onultan, "Böyle koruyucu madde olmayan doğal içecekleri tüketirseniz hem baş ağrısını önlersiniz hem de her baş ağrınızda ilaçlara bağlı kalmazsınız. Ananas, marul ve kereviz magnezyum ve antioksidan zengini, limon c vitamini etkisi var ve ferahlatır. Salatalık sıvı içerdiği için önemli" ifadelerini kullandı.

Dr. Oğuzhan Onultan'ın hazırladığı migrenin tetiklenmesini önleyen içeceklerin hazırlanışı şu şekilde:

İlk tarif;

1 adet muz

1 demet ıspanak

1 tutam taze nane

1 kase yağsız yoğurt

1 su bardağı laktozsuz süt

5-6 adet çilek

1 tatlı kaşığı keten tohumu

İkinci tarif:

4 dilim ananas

3-4 yaprak marul

1 adet kereviz sapı

1 adet kabuğuyla limon

Üçüncü tarif;

Yeşil elma

Ispanak

Salatalık

İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR
İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR
İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR
İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR
İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR
İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR
İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR
İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR

Migren, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MİGRENE DOĞAL İLAÇ'AĞRIYI ÖNLÜYOR - Son Dakika


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