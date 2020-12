Migros, başarılı girişimlere kapılarını "Migros Up" ile açıyor

Migros, Türkiye'de girişimcilik ekosistemine değer katmak amacıyla Migros Up programını başlattı.

Şirket açıklamasına göre, Migros ve girişimci firmalar arasında ortak kültür oluşturan, yenilik üreten ve Türkiye girişimcilik ekosistemine değer katmayı amaçlayan bir program olan Migros Up, girişimcilere destek olmak ve iş birlikleri gerçekleştirmek üzere çağrıda bulunuyor. İlk olarak İTÜ Çekirdek'in düzenlediği Big Bang 2020'de duyurulan Migros Up, etkinlikte Hergele Elektrikli Scooter ve Avokadio girişimlerine toplam 100 bin TL tutarında ödül verdi.

Girişimlerle iş birliği geliştirme programı olan Migros Up kapsamında, duyurular yılın belirli dönemlerinde "migrosup.com" web sitesi üzerinden yapılacak.

Duyurusu yapılan çalışma alanına uygun insan kaynakları uygulamalarından tedarik zinciri çözümlerine ve mağazacılık operasyonlarına kadar pek çok farklı alanda ürün veya hizmet sunan, ürün veya hizmeti kullanılabilir durumda olan, erken aşama teknoloji girişimlerinden, yatırım almış ve hızlı büyüme aşamasındaki girişimlere kadar, ölçeklenebilir iş modeline sahip ve fikir aşamasını tamamlamış tüm girişimlerin başvuruları değerlendirilecek. İlk adım olarak şubat ayında düzenlenecek lansman kapsamında girişimcilerin başvuruları alınacak ve seçilen 5 girişimci Silikon Vadisi'ndeki yatırımcılarla buluşurken bu süreç için vadinin uzmanlarından da eğitim ve geri bildirim alacak. Kazanan ise Migros Up ile ilk iş birliği projesine başlayacak. 23 Aralık tarihine kadar yapılabilecek olan başvurular Migros'un uzman ekipleri tarafından, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, ekibin yetkinliği, iş modelinin tutarlığı, çözüm olarak sunulan ürün/hizmetin başarısı ve Migros ile iş birliği potansiyeli kriterlerine göre değerlendirilecek.

Programa seçilen girişimciler ürün ya da hizmetlerini Migros uzmanları ile gerçek hayatta test ederek geliştirme imkanı bulacak. Girişimciler ayrıca Migros tarafından sağlanan kapalı ofis alanından ve diğer imkanlardan faydalanabilecek. Migros ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden mentorluk alma, yeni bakış açısı ve iş modelini geliştirmeye yönelik yeni fikirler alma fırsatı yakalayabilecek. Migros ile ortak çözüm geliştirme, iş birliği veya ürün/hizmet satışı ile ticari referans elde edebilecek. Migros Up faaliyetleri kapsamında tanıtım faaliyetlerine dahil olabilecek.

"Migros Up programı ile yepyeni bir kültürün temellerini atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, Migros'un Türkiye'de Ar-Ge merkezine sahip ilk ve tek gıda perakende şirketi olduğunu ifade etti.

Topluma fayda sağlarken gençleri ve girişimci ruhuna sahip herkesi heyecanlandıran yenilikçi projeleri ve iş birliklerini Migros Up platformu ile destekleyeceklerini aktaran Tatlıcı, şunları kaydetti:

"Migros Up hedefleri arasında Türkiye girişim ekosistemine değer katmak olduğu gibi yapılan iş birlikleri ve çalışmalar sonucunda dünyaya örnek projeler üretmek de bulunuyor. Migros Up programı ile ortak inovasyon ve ortak yaratıcılığı hedefleyerek yepyeni bir kültürün temellerini atıyoruz. Tüm girişimcileri Migros Up'ın lansman programına başvuruya davet ediyoruz. Seçilecek 5 girişimci 'Migros Up Geleceğin Girişimcisi' unvanı ile ulusal ve uluslararası mecralarda lanse edilecek. Ancak bu platformun en önemli özelliklerinden bir tanesi Silikon Vadisi ile yaptığımız iş birliği olacak. Seçilecek kişiler Silikon Vadisi'nin prestijli uzmanlarından birebir eğitim alacak, lansman gününde Silikon Vadisi yatırımcılarına girişimlerini anlatma imkanı bulacak. Kazanan girişimci, ürününü Migros'un gücüyle büyütecek."