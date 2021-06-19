Migros Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'nde kooperatiflerle bir araya geldi - Son Dakika

Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'nde katılımcılara çeşitli eğitimler veren ve bire bir görüşmeler gerçekleştiren Migros, kooperatif temsilcileri ile bir araya gelerek yeni iş birlikleri için fırsat yarattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'nin ilki Migros'un sponsorluğunda Adana'da gerçekleştirildi.

16-18 Haziran 2021'de 100'ün üzerinde kooperatifin katıldığı zirvede kooperatiflerle bir araya gelen Migros, verdiği eğitimlerle katılımcıları bilgilendirirken, yeni iş birlikleri için çalışmalar yürüttü.

Migros, zirve kapsamında "Sürdürülebilir Ticaret", "Kalite" ve "Tarımsal Üretim" alanında eğitimler düzenledi. Anadolu topraklarının zenginliğini koruma, yerel değerlere sahip çıkma ve milli mirası gelecek nesillere taşıma misyonuyla hazırladığı tüm Türkiye'nin tarımsal zenginliğini etkileyici bir şekilde gösteren "Tarım Bizim Geleceğimiz" belgeselinin gösterimini gerçekleştiren Migros, tarımın hem Türkiye hem dünya hem de gelecek nesiller için sahip olduğu önemini anlattı.

Migros Aile Kulübü ve Migros Perakende Akademisi güç birliğinde, kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmak amaçlayan ve 1 milyon kadına ulaşmak üzere çalışmalarını sürdüren eğitim platformu Migros Kadın Akademisi hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktarıldı.

Migros ayrıca zirvede kadınların güçlendirilmesi odağına alarak hayata geçirdiği bir diğer projesi olan Migros İyi Gelecek Elçileri platformunun üyeleriyle de bir araya geldi. Money üyesi her kadının iyigelecekelcileri.migros.com.tr web sitesine üye olarak katılabildiği bu online platformda fikirleri ile ilham veren kadınlar bir araya geliyor, eğlenirken aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Migros'u yakından takip eden ve alışveriş konusunda uzmanlaşmış üyeler kendilerine verilen görevleri yerine getirdikçe puan kazanıyor.

Güçlü üretici ve kazançlı tüketici için kooperatiflerin Türkiye'deki önemli destekçilerinden Migros, fuar kapsamında düzenlenen fuarda yer alan standına kadın kooperatif üyeleri ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Türkiye çapında 30 Migros mağazasında, 105 farklı alanda kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları ile binlerce kişiye hayalindeki işi ve hobiyi gerçekleştirme fırsatı sunan Aile Kulübü standı da fuarda en çok ilgi gören stantlardan biri oldu. Aile Kulübü üyelerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği stantta, yeni üye başvuruları toplandı.