Migros'dan büyük hamle: Rekabet kızışıyor! - Son Dakika
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Migros'dan büyük hamle: Rekabet kızışıyor!

14.06.2022 01:41
Migros'dan büyük hamle: Rekabet kızışıyor!

Yemeksepeti, Getir ve Trendyol gibi pazar yerlerine bir yenisi ekleniyor. Migros Yemek, KAP bildirisiyle resmen duyuruldu.

Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerine kıyasla paket sipariş konusunda oldukça gelişmiş durumda. Bir kaç yıl öncesine kadar yemek sipariş etmek istediğimizde akıllara ilk olarak Yemeksepeti geliyordu. Fakat daha sonra Trendyol Yemek ve Getiryemek gibi hizmetlerin de katılımıyla rekabet iyice arttı. Şimdi ise pazara ciddi bir rakip daha giriyor. Migros'un, Migros Yemek isimli yeni dağıtım şirketini KAP bildirimiyle açıkladı.

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KAP bildirisinde yapılan açıklamaya göre Migros Yemek, bugün itibariyle Ataşehir'de hizmet vermeye başladı. Fakat KAP bildirisine baktığımızda yalnızca bu ilçe değil, İstanbul'un tamamına yayılacağı, daha sonra ise Türkiye'nin 81 ilinde faaliyete geçileceği söyleniyor.

Migros'dan büyük hamle: Rekabet kızışıyor!

Buna ek olarak, Migros'un halihazırda Sanal Market ve Hemen şeklinde 2 büyük hizmeti daha olduğunu ve Getir ile Getir Büyük hizmetlerine direkt olarak rekabet içerisinde olduğunu belirtelim. Yeni dağıtım platformuyla birlikte de Türkiye'deki en büyük rakibi haline gelecek.

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Migros tarafından KAP bildiriminde yapılan açıklama ise şu şekilde:

Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen beklentilerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek amacıyla, Ekim 2021'de kurulan bağlı ortaklığımız Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Migros One") müşterilerine sunduğu hizmet kapsamını geliştirmektedir.

Mevcut durumda "Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Ekstra, Macroonline ve Tazedirekt" online kanallarının hizmetini çatısı altında bulunduran Migros One'ın bünyesinde, yemek dağıtım hizmeti sağlayan bir online yemek platformu kurulmuştur. 'Migros Yemek' adıyla kurulan bu online yemek platformu, geniş restoran ağı, uygun fiyatlı, bol çeşitli ve sağlıklı menü seçenekleri ile bugün itibarıyla İstanbul Ataşehir'de yemek servisine başlamış olup, önümüzdeki dönemlerde platformun hizmet ağının genişletilerek Türkiye'nin 81 ilinde hizmet verilmeye başlanması planlanmaktadır.

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Kaynak: Shiftdelete

Trendyol, Türkiye, Migros, Güncel, Son Dakika

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