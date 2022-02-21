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Migros depo işçilerinin eylemi sona erdi - Son Dakika

Migros depo işçilerinin eylemi sona erdi

21.02.2022 19:43

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Migros işçileri için yürütülen görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Migros işçileri için yürütülen görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından Migros'un Esenyurt'ta bulunan Avrupa Dağıtım Merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan DGD-SEN Avukatı Mürsel Ünder, yapılan anlaşma sonucu depoda en düşük işçi kazancının 5 bin 125 lira olduğunu söyledi.

İş sağlığı güvenliğiyle ilgili taleplerinin de karşılanacağının sözünü aldıklarını dile getiren Ünder, "Her işçiye primi dışında 325 lira artış yapılacak. Bu haliyle şu anda depoda asgari ücretle çalışan bir işçinin alacağı en düşük ücret 5 bin 125 lira olarak düzenlendi." dedi.

Depoda eylemlerin başlamasının ardından işten çıkarılan 257 kişinin işe geri alındığı da öğrenildi.

Migros depo işçilerinin eylemi sona erdi
Migros depo işçilerinin eylemi sona erdi
Migros depo işçilerinin eylemi sona erdi

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MİGROS TİC. A.Ş., Esenyurt, Liman, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Migros depo işçilerinin eylemi sona erdi - Son Dakika


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