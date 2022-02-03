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Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattı - Son Dakika

Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattı

03.02.2022 13:59
Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattı

Migros Esenyurt Deposu'nda çalışan işçiler, maaşlarına yapılan zammı protesto ederek iş bırakma eylemi başlattı.

Migros Esenyurt Deposu'nda çalışan işçiler, maaşlarına yapılan zammı protesto ederek iş bırakma eylemi başlattı. 450 işçinin katıldığı iş bırakma eyleminde "Hakkımızı istiyoruz" diye slogan attılar.

Migros marketler grubunda taşeron firmada çalışan işçiler, yapılan zammı yeterli bulmayarak iş bırakma eylemi başlattı. Zor koşullar altında çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını dile getiren işçiler, bir araya gelip sloganlar atarak yapılan zammı protesto etti.

"Bizim yaptığımız iş hamallık"

Depoda çalışan Bekir Gök çalışma şartlarının zorluğundan bahsederek, "Migros'un deposunda taşeron firmaya bağlı çalışıyoruz. Bize asgari ücreti dayatmaya çalışıyorlar. Biz hamallık yapıyoruz vatandaş marketten 1 tane yağ alınca zorlanıyor biz kolilerce taşıyoruz. Ağır iş sınıfına giriyor bizim işimiz ancak sırf yararlanmayalım diye 10-15 kadın personel çalıştırıyorlar. Onlara da ufak tefek şeyler taşıtarak hakkımızı yiyorlar. Biz bu çalışmayı asgari ücrete yapmayacağımızı belirttik ancak onlar kabul etmedi. 450 kişi olarak hepimiz iş bırakma kararı aldık. Şu an burada iş durmuş durumda biz hakkımızı istiyoruz" diye konuştu - İSTANBUL

Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattı

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MİGROS TİC. A.Ş., Esenyurt, Protesto, Taşeron, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattı - Son Dakika


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