Migros ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı

Migros Ticaret AŞ, ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı.

Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şirketin, 7 Migros ve 4 Migros Jet formatında toplam 11 satış mağazasının, ekim ayı içerisinde hizmete açıldığı bildirildi.

31 Ekim 2020 itibarıyla şirketin mağaza sayısının, yurt içinde 2 bin 267, yurt dışında ise iştirakler vasıtasıyla 36 olmak üzere toplam 2 bin 303 olduğu ifade edildi.