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Migros, gıda israfını azaltmak için "Sürpriz Kutu" projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Migros, gıda israfını azaltmak için "Sürpriz Kutu" projesini hayata geçirdi

25.08.2021 15:25
Migros, gıda israfını azaltmak için

Migros, "Gıdaya Saygı" projesi kapsamında, "Fazla" mobil uygulaması üzerinden olgun meyve-sebzeler ve hemen tüketime uygun et ürünleri, taze ve kuru gıdaları "Sürpriz Kutu"larda yüzde 50 indirimli sunuyor.

Migros, "Gıdaya Saygı" projesi kapsamında, "Fazla" mobil uygulaması üzerinden olgun meyve-sebzeler ve hemen tüketime uygun et ürünleri, taze ve kuru gıdaları "Sürpriz Kutu"larda yüzde 50 indirimli sunuyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, "Gıdaya Saygı" projesi kapsamında olgun meyve-sebzeleri ve tüketim tarihi yaklaşan ürünleri yüzde 25-50 indirimli olarak satışa sunan şirket şimdi de gıda israfını azaltmak için "Sürpriz Kutu" projesini hayata geçirdi.

Gıda kaybını önlerken tüketicilere de avantajlı fiyatlar sunan "Sürpriz Kutu" uygulaması, Fazla Gıda'nın "Fazla" mobil uygulaması üzerinden satışa sunuluyor.

25 ve 50 TL olmak üzere iki farklı fiyat seçeneği bulunan Sürpriz Kutulardaki ürünler normal satış fiyatından yüzde 50 indirimle tüketiciye ulaşıyor.

"Migros Sürpriz Kutu", olgun meyve-sebzeler, hemen tüketime uygun et ürünleri, taze ve kuru gıdalar gibi geniş bir yelpazede birçok ürün içeriyor.

Verilen bilgiye göre, Migros'un Sürpriz Kutulardan satın almak isteyen müşterilerin öncelikle "Fazla" mobil uygulamasını indirmesi gerekiyor.

Müşteriler, günün belirlenen saat aralıklarında Ataşehir MMM Migros, Bomonti Elysium MM Migros ve Caddebostan MMM Migros arasında seçecekleri mağazadan kutuyu teslim alabiliyor.

3 mağaza ile başlanan projenin diğer Migros mağazalarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"2020 yılında, 4 bin 774 ton meyve, sebze, et, tavuk gibi taze ürünün kaybedilmesinin önüne geçtik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Türkiye'nin en fazla taze gıda satan perakendecisi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Topraklarımızda yetişen her bir ürünü korumak ve gıda kayıp oranlarını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Fazla stoklamayı önlemek için hayata geçirdiğimiz otomatik sipariş sistemi ile meyve ve sebzelerin siparişi, önceki siparişler, stok durumları ve satışları hakkında öğrenen algoritmaları kullandığımız sistemlerimiz var. Mağazalarımızın tamamında yaygınlaştırdığımız bu sistem ile doğru sipariş ve stoklamayı garanti altına alıyoruz. Olgun meyve ve sebzeleri ve tüketim tarihi yaklaşan ürünleri yüzde 25-50 indirimli sunarak öncelikli olarak satışa dönüşmelerini destekliyoruz. Bu indirimlerle 2020 yılında, 4 bin 774 ton meyve, sebze, et, tavuk gibi taze ürünün kaybedilmesinin önüne geçtik.

Fazla Gıda ile yaptığımız bu "Sürpriz Kutu" iş birliği ile de hem hemen kullanıma uygun gıdaların tüketimini teşvik edecek hem de müşterilerimizin birçok gıda çeşidine indirimli ulaşmasını sağlayarak aile bütçelerine ek katkı sağlayacağız. Tüm dünyada ilgi gören 'Sürpriz Kutu' projesini Türkiye'de uygulayan ilk perakendeci olduk. Bu proje, binbir emekle üretilen gıdaların, kayıp olmadan halen tüketilebilir durumda iken tüketiciye ulaşması için önemli bir adım."

MİGROS TİC. A.Ş., Türk Lirası, Türkiye, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros, gıda israfını azaltmak için 'Sürpriz Kutu' projesini hayata geçirdi - Son Dakika Ekonomi


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