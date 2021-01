Migros, GS1 Global Yönetim Kurulu'na Türkiye'den ilk ve tek üye oldu

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort'un Dünya Perakende Başkanlığı'nı üstlendiği Consumer Goods Forum (CGF) tarafından GS1 iş birliğinde yürütülen ürün bilgilerinin dijitalleştirilmesi ve standartlaştırılması projesinin Türkiye kanadına öncülük ediyor.

Migros, tüketicilerin mağaza ve online alışverişleri sırasında ürünlerle ilgili daha kapsamlı, detaylı ve doğru bilgiye ulaşması amacıyla Consumer Goods Forum'un GS1 iş birliğiyle yürüttüğü global projenin Türkiye kanadının öncülüğünü üstlendi.

Consumer Goods Forum Perakende Başkanlığı görevini yürüten Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, çalışmanın küresel işleyişine de katkı sağlayabilmek adına GS1 Global Yönetim Kurulu'na Türkiye'den ilk ve tek üye olarak katıldı. Müşterilere daha güvenilir ve şeffaf bilgi sunmak mümkün olacak.

Migros'un GS1 Türkiye'nin öncülüğünde tedarikçileriyle birlikte destek verdiği projenin ilk aşamasında, her ürünün GS1 tarafından atanmış ve geçerli bir barkoda sahip olması amaçlanıyor.

Ürünün barkod numarası, ölçü birimi, ölçü miktarı, ürün görseli, ürün kategorisi, hedef pazar, firma adı olmak üzere 7 temel bilgisinin tanımlandığı barkodlar, ürünlerin kimlik kartı niteliği taşıyacak.

İkinci aşamada, perakendeci ve e-ticaret pazaryerleri, satışlarındaki tüm ürünlerin barkodlarının geçerliliğini GS1 Barkod Doğrulama sisteminden kontrol edecek.

Eş zamanlı olarak yürütülen GS1 Küresel Veri Modeli girişimi ile küresel ölçekte standart olarak kabul edilebilecek detaylı ürün bilgi ve özelliklerinin belirlenmesi üzerinde çalışılıyor.

Üreticilerin barkod sistemine bir kez girdiği bilgiler tüm perakendeciler ve e-ticaret sitelerine tek elden akacak. Böylece ürün bilgilerinde standart ve tutarlılık, süreçlerde ise verimlilik sağlanacak. Küresel Veri Modeli sayesinde ise müşteriler mağazalardaki alışverişlerinde ürün barkodlarını telefonlarındaki uygulamaya okuttuklarında, paket üzerinde yer alan bilgilere ek olarak, kapsamlı birçok ürün bilgisine ulaşabilecekler.

Ürün hakkında yeterli bilgiye ulaşılamadığı için yarıda kesilen online alışverişlerin de güvenle tamamlanmasına katkı sağlanacak.

Sektörde yol gösterici olması adına ilk adımı atarak tüm özgün markalı gıda ürünlerini GS1 Barkod Doğrulama sistemine kaydeden Migros, yerli ve yabancı iş ortaklarına da bu projeye katılmaları için davette bulundu.

Öncelikli olarak Anadolu Efes, Bahçıvan, Barilla, Coca Cola, Colgate Palmolive, Danone, Efe, Eti, Ferrero, Hayat Kimya, Henkel, L'Oréal, Nestle, Numil, P&G, Pernod Ricard, Sedat Tahir Tüketim Maddeleri, Unilever, Yaşar Birleşik Pazarlama projeye destek verdi.

Migros markalı ürünlerin de dahil olduğu 2.400'e yakın ürünün sistemdeki bilgileri GS1 Türkiye üzerinden GS1 platformunda toplandı. Migros ayrıca, çalışmaya katılan tedarikçi firmalarının barkodlarının GS1 Barkod Doğrulama Sistemi üzerinden kontrol ve doğrulanmasını da yapıyor.

Böylece, bilgileri giren ve doğrulayan ekipler ayrı olduğu için çift taraflı kontrol sağlanıyor. 2021 sonuna kadar, Migros çatısı altında satışta olan tüm ürünlerin GS1 Barkod Doğrulama sistemine kaydedilmiş olması hedefleniyor.

"Bu sistem sayesinde artık ürünlerin ambalajları değil, verileri konuşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, şunları kaydetti:

"Tüketici ürünün her bilgisine ulaşabildiği ve bu bilgiler her ürün için aynı standartta sunulduğu zaman gerçek müşteri deneyiminden söz edebiliriz. Bu sistem sayesinde artık ürünlerin ambalajları değil, verileri konuşacak. Böylece müşterilerimiz ürünlerde kimlik kontrolü yapabilecek. Sektöre yol gösterici olması adına, ilk adımı Migros olarak biz attık ve özgün markalı gıda ürünlerimizin tamamını GS1 Barkod Doğrulama sistemine geçirdik. Tedarikçi firmalarımızı sisteme katılmaya davet ettik. Kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimizi daha iyi anlamak ve yakından tanımak için çalışmalarımızı her geçen gün derinleştiriyoruz. Biz onlar hakkında bilgiye sahip olurken onların da market raflarından aldığı her ürünle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilmesini istiyoruz. Gerçek bir müşteri deneyiminin de ancak bu şekilde sağlanabileceğine inanıyoruz. Eskiden ürünler çuvallardan alınırdı.

Sonra güvenliğin sağlanması ve ömrünün uzatılması için ürünler pakete girdi. Daha sonra ambalajlar kullanılmaya başlandı. Son dönemde sağlıkla ilgili artan hassasiyet nedeniyle tüketici, güven, sürdürülebilirlik ve ürünlerin içerik bilgisi gibi konularda daha duyarlı hale geldi. Artık tüketici, ürünün besin değerinden içindeki koruyucu maddelere, sürdürülebilir kaynaklar kullanılıp kullanılmadığına kadar birçok özelliğe dikkat ediyor. Tüketiciye doğru bilgi akışı ve şeffaflık getiren bu çalışmayla ürünlerin ambalajları değil, verileri konuşacak. Müşterilerimiz, aradıkları spesifik ürün özelliklerini girip ürün önerilerine ulaşabilecekler. Bu uygulamayla sektörümüze ve müşterilerimize önemli bir katkıda bulunacağımıza inanıyorum."