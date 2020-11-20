Migros, hazır pizza hamuruyla pizza yapmak çok kolay

Migros, yepyeni ürünü Migros Hazır Pizza Hamuru ile evde hem ekonomik hem de pratik pizza yapımına yardımcı oluyor.

Migros, yepyeni ürünü Migros Hazır Pizza Hamuru ile evde hem ekonomik hem de pratik pizza yapımına yardımcı oluyor. Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros pizza hamurlarının üstüne istenilen malzemeler eklenerek ev konforunda ve hijyenik bir ortamda pizzalar kolayca hazırlanabiliyor. Migros Hazır Pizza Hamuru, uygun fiyatıyla ev ekonomisine katkıda bulunmaya da yardımcı oluyor. Migros Pizza Hamuru, pişirmeye hazır yuvarlak ince hamuruyla 320 gramlık paketlerde özel ambalajında ve pişirme kağıdıyla birlikte satışa sunuluyor.

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