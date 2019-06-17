Migros İcra Başkanı Özgür Tort CGF Eş Başkanı seçildi

Dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (Tüketici Ürünleri Forumu – CGF) Yönetim Kurulu'nda 2013 yılından bu yana görev alan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Haziran ayı itibariyle CGF'in Dünya Perakende Başkanı oldu.CGF'in Yönetim Kurulu'ndaki tek Türk temsilci olan Özgür Tort, gelecek iki yıl boyunca CGF Eş Başkanlığını, üretici alanındaki Eş Başkan Danone CEO'su Emmanuel Faber ile birlikte üstlenecek."Dünya değişiyor ve Türkiye de bu değişimi körüklüyor"Özgür Tort, CGF'in dünyanın en büyük şirketlerini bir araya getirdiğini belirterek sürdürülebilirlik, verimlilik iş sonuçlarının çevreye etkileri, bunları iyileştirmenin yolları ve sektörün gelecekte karşılaşabileceği zorluklara küresel kapsamda çözümler üretildiğini belirtti ve ekledi:"CGF küresel kapsamı ve sahip olduğu amaç doğrultusunda benzersiz bir kuruluş. Sektörümüzün içinde bulunduğu bu heyecan verici dönemde, CGF'in ortaya koyduğu girişim ve çalışmalara liderlik etmek gurur verici."Perakendede dünyadaki değişim ve coğrafi yaygınlığın getirdiği deneyimin gelecekte tüketiciler ve dünya kaynakları için önemli pozitif atılımlar yaratacağına inanıyorum. Bunda Türkiye'nin de rolü olacak. Dünya çapındaki tüketim, yalnızca nüfus artışı değil, aynı zamanda giderek büyüyen tüketim tutkusu ile artmaya devam ediyor."Bunun da çevremiz üzerinde çeşitli etkilerinin olduğu bir gerçek. Artan tüketici talebini karşılamak ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için sürdürülebilir büyüme anlayışına odaklanmamız gerekiyor. Bu da iş yapış şekillerimizi önemli ölçüde etkiliyor ve değiştiriyor."Küresel perakende sektörünün bu yeni çağında; perakendeciler, üreticiler, resmi kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, STK'lar ve dijital platformlar, yani tüm taraflar olarak iş birliği içinde çalışmamız, sektörümüzün güçlenmesi bakımından büyük önem taşıyor."CGF olarak, önümüzdeki dönemde, perakendenin geleceğini şekillendirecek bu ortak çalışmalara yoğunlaşacak ve fark yaratan sonuçlar ile tüketicilerin yaşamlarına doğrudan fayda sağlayacağız."Tüketicilerin değer odaklı bir perakende anlayışı beklediğinin altını çizen Tort, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Şeffaf olmak ve tüketiciye en doğru bilgi akışını sağlamak temel ilke. Bu kapsamda Migros olarak CGF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen global taahhütlerin imzacısıyız. CGF'nin dünya çapında yürüttüğü dijital veri entegrasyonu ve ürün içeriklerinin şeffaflaşması önemli konulardan."Bunun dışında plastik atıkların geri dönüşümü, gıda israfının önlenmesi, sağlıklı yaşam farkındalığı, gıda güvenliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik projelerine katkı sağlıyoruz. Türkiye'de başlattığımız birçok uygulamalarımızla dünya perakendesine de yön veriyoruz. Dünya değişiyor ve Türkiye'de bu değişimi körüklüyor."CGF'in küresel düzlemde başlattığı, perakendeci, üretici ve tüketiciler arasında tutarlı ve şeffaf veri akışını hedefleyen çalışma için GS1 işbirliğinde Türkiye'de sektöre öncülük ettiklerinin altını çizen Tort, "Veri akışının dijitalleşmesi, merkezileşmesi ve standartlaştırılması sayesinde sektörümüzde verimlilik sağlamayı hedefliyoruz. Bu projenin devamı olarak, müşterilerimizin mağazalardaki binlerce ürünün içerikleriyle ilgili zengin, güncel ve güvenilir bilgiye erişmelerine ve daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacağız" dedi. (Fotoğraflı)

- İstanbul