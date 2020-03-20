Migros koronavirüse karşı tedbirleri artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Migros koronavirüse karşı tedbirleri artırdı - Son Dakika

Migros koronavirüse karşı tedbirleri artırdı

6 saat önce

Migros, Koronavirüs'e (Covid-19) karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasayla mesafeyi ölçen şeritleri uygulayarak "1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur" uyarısını sağladığı düzenlemeyi bütün mağazalarında yaygınlaştırdı.

Migros koronavirüse karşı tedbirleri artırdı, System.String[]

Migros, Koronavirüs'e (Covid-19) karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasayla mesafeyi ölçen şeritleri uygulayarak "1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur" uyarısını sağladığı düzenlemeyi bütün mağazalarında yaygınlaştırdı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle mağazalarında aldığı hijyen önlemlerini en üst seviyeye çıkarttı. Özellikle online satışta temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerine olan olağanüstü talepleri karşılayan Migros, siparişleri 61 ilde müşterilerin evlerine büyük bir yoğunlukla ulaştırıyor. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla çalışmalarını sürdüren Migros, müşterilerle yakın temasta olan çalışanlarında maske kullanımına başladı. Ayrıca tedbirler kapsamında kasiyerlerde siperlik kullanım denemesi yapılıyor. Migros TV, süreci evlerde geçiren müşterilerinin motivasyonun artırılması amacıyla yemek tarifleri, çeşitli sanatçıların performansları ve eğitmenlerin videolarıyla internet üzerinden kesintisiz yayın yapıyor. Toplumun olağan yaşamını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canla başla çalışan Migros, 81 ildeki tüm mağazalarındaki kasalarda, daha az temas için kredi/banka kartı kullanımının temassız olarak yapılması sağlanıyor.

"1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur"

Açıklamada yer verilen ifadelere göre, tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasa ile mesafeyi ölçen şeritleri "1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur" uyarısıyla uygulayan Migros, tedbirleri artırdı. Mağazaların çalışma saatlerinde düzenleme yapan şirket, mağazaların kapanma saatini 20: 00 olarak değiştirirken, AVM mağazaları ise 12: 00-20: 00 saatleri arasında hizmet verecek. Migros, mağaza çalışanlarının dengeli olarak çalışabilmesi için ilave istihdam da yaratıyor. Migros tüm çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmek adına sahadaki çalışanlarına ek önlemler de alıyor.

Dezenfeksiyon en üst seviyeye çıkartıldı


Müşteri ve çalışan sağlığı, ürün güvenliği ve mağazalarındaki hijyen ortamını daima en öncelikli konu olarak ele alan Migros, olağan süreçleri dışında tüm mağaza hijyen kontrolleri ve periyotlarını artırdı. Mağazalarda ve depolarda nano dezenfeksiyon işlemine başlayan Migros'ta tüm alışveriş arabaları, sepetleri, pos cihazlarını ve kasaları günde 5 kez dezenfekte ediliyor. Dezenfektan el sıvılarını müşterilerin kullanabilmesi için mağaza giriş ve çıkış noktalarına yerleştiren Migros'ta tüm el yıkama alanlarında alkol bazlı dezenfektan el sıvısı kullanılıyor ve personeller en az 20 saniye süreyle, el yıkama talimatlarına uygun şekilde sıklıkla ellerini yıkıyor. Migros Sanal Market ve Tazedirekt sevkiyatlarında kullanılan ürün taşıma kasaları ve sevkiyat arabalarının temizliği ve dezenfeksiyonu temizlik kurallarına göre düzenli olarak yapılıyor. Sevkiyat araçlarında personelin kullanması için dezenfektanlı el sıvıları yerleştiriliyor. Mağaza ve depo çalışanlarının ellerinden ve mağaza yüzeylerinden alınan analiz amaçlı numunelere düzenli olarak, mikrobiyolojik ve kimyasal testler yapılarak hijyenik açıdan uygunlukları kontrol ediliyor. Temasın ve dezenfeksiyon prosedürlerinin yoğun olduğu kasa bölgesi çalışanları için kolonya ve krem tedarik ediliyor.

MİGROS TİC. A.Ş., Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:50 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:23:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Migros koronavirüse karşı tedbirleri artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]