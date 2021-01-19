Migros'la Tiyatro Festivali evlere geliyor - Son Dakika

Migros'la Tiyatro Festivali evlere geliyor

19.01.2021 13:51
Migros'la Tiyatro Festivali evlere geliyor, System.String[]

Migros, 25 Ocak-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Migros Tiyatro Festivali ile ailece tiyatro izlemenin keyfini evlere getiriyor.

Migros, 25 Ocak- 14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Migros Tiyatro Festivali ile ailece tiyatro izlemenin keyfini evlere getiriyor. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik toplam 40 oyunun sahneleneceği Tiyatro Festivali, MigrosTV üzerinden izlenebiliyor.

Müşterilerinin hayatının her alanına değer katan Migros, sanat alanında da önemli bir projeye imza atıyor. Migros, Tiyatro Festivali ile hem pandemiden dolayı kapanan tiyatrolara destek oluyor hem de evlerde hoşça vakit geçirilmesini sağlıyor. 25 Ocak - 14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tiyatro Festivali kapsamında çocuk ve yetişkinlere yönelik toplam 40 oyun Migros TV üzerinden online olarak Türkiye'nin 81 ilindeki tiyatro severlerle buluşuyor.

Migros Tiyatro Festivali'nde çocuk oyunları 25 Ocak - 9 Şubat, yetişkin oyunları ise 30 Ocak - 14 Mart tarihleri arasında MigrosTV ekranlarına geliyor. 10 çocuk ve 10 yetişkin oyununun 2 gösterim olarak yayınlanacağı festivalde, oyunlar gösterim zamanından itibaren 48 saat boyunca izlenebiliyor.

Migros Tiyatro Festivali'nde yayınlanacak çocuk oyunları ve gösterim tarihleri şu şekilde: Yeşil Elma Gönül Alma 25 Ocak ve 30 Ocak, Temiz Bir Dünya 27 Ocak ve 6 Şubat, Oz Büyücüsü 30 Ocak ve 4 Şubat, Bremen Mızıkacıları 1 Şubat ve 7 Şubat, Küçük Hezarfen 3 Şubat ve 9 Şubat. Ayrıca Arı Maya Kayıp Kıta Amazon 26 Ocak ve 31 Ocak, Sinbad ve Adalar Prensesi 28 Ocak ve 7 Şubat, Mavi Şehir 2 Şubat ve 8 Şubat, Kutup Masalı 31 Ocak ve 5 Şubat, Bal Arıları ve Hınzır Ayı 29 Ocak ve 6 Şubat.

Birbirinden değerli oyuncuların yer aldığı yetişkin oyunları; Ahudu 30 Ocak ve 21 Şubat, Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi 13 Mart ve 14 Şubat, Kibarlık Budalası 6 Şubat ve 27 Şubat, Karanlıkta Komedi 13 Şubat ve 6 Mart, Seninle Evlenir miyiz? 7 Mart ve 14 Şubat, Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz 7 Şubat ve 28 Şubat, Suit 13 Şubat ve 7 Mart, Shirley 12 Şubat ve 8 Mart, Nereye Gitti Bütün Çiçekler? 5 Şubat ve 14 Mart, Ödünç Yaşamlar 31 Ocak ve 20 Şubat tarihlerinde izleyiciyle buluşuyor.

Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Mobilet üzerinden 20 TL'lik fiyat ile satışa sunulan tiyatro biletlerinin üzerinde yer alan PNR kodu MigrosTV'nin Tiyatro Festivali bölümünde, ilgili tiyatro oyunu içerisindeki PNR kodu alanına yazılarak yayın kolaylıkla izlenebiliyor. PNR kodu kasa fişinin yanı sıra SMS olarak da iletiliyor.

Ev konforunda tiyatro keyfi sunan Migros Tiyatro Festivali'nin biletleri çocuk oyunlarında 15 TL, yetişkin oyunlarında ise 20 TL'lik uygun fiyatlar ile satışa sunuluyor. Money Kart ile yapılan alımlarda ise yüzde 20 indirim ayrıcalığı sağlanıyor.

Migros'la Tiyatro Festivali evlere geliyor

MİGROS TİC. A.Ş., Tiyatro, Mart, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Migros'la Tiyatro Festivali evlere geliyor - Son Dakika Magazin


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