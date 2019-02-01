Migros mağazaları aynı zamanda para transfer noktası oluyor
50 dakika önce
Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarında başlatılan, "mağazadan mağazaya para transferi" hizmeti sayesinde, banka hesabı olmayan tüketiciler de market alışverişleri sırasında birbirlerine para gönderip alabilecek.
Migros
, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarında başlatılan, "mağazadan mağazaya para transferi" hizmeti sayesinde, banka hesabı olmayan tüketiciler de market alışverişleri sırasında birbirlerine para gönderip alabilecek
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38
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