Son Dakika Haberleri: Migros mağazaları aynı zamanda para transfer noktası oluyor

Migros mağazaları aynı zamanda para transfer noktası oluyor

50 dakika önce

Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarında başlatılan, "mağazadan mağazaya para transferi" hizmeti sayesinde, banka hesabı olmayan tüketiciler de market alışverişleri sırasında birbirlerine para gönderip alabilecek.

Migros mağazaları aynı zamanda para transfer noktası oluyor, System.String[]
Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarında başlatılan, "mağazadan mağazaya para transferi" hizmeti sayesinde, banka hesabı olmayan tüketiciler de market alışverişleri sırasında birbirlerine para gönderip alabilecek
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 

MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi
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