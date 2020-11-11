Migros, meyve ve sebzelerinin tazeliğini blockchain ile takip edecek - Son Dakika

Migros, satışa sunduğu gıda ürünlerinin tarladan mağaza raflarına ulaşana kadar geçen tedarik süreçlerinde şeffaflık sağlamak amacıyla blockchain teknolojisi kullanmaya başladı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, blockchain sistemini ilk olarak tazelik ve izlenebilirlik duyarlılığı en yüksek kategorilerden biri olan taze meyve sebze ürün gamında hayata geçiren şirket, 750'nin üzerinde farklı ürünün bilgisini blockchain'e tanımladı.

Migros'un Microsoft ve Obase ile iş birliği içinde hayata geçirdiği blockchain altyapısı sayesinde, meyve sebze ürünlerinin HKS (Hal Kayıt Sistemi) üzerindeki hareket bilgileri ve mevcut olması durumunda kalite kontrol kayıtları blockchain zincirine yazılıyor. Böylece müşteriler HKS etiketleri üzerindeki karekodları okutarak bu güvenilir ve değiştirilemez kayıtlara ulaşabiliyor. Kayıtların asla değiştirilemediği blockchain teknolojisiyle Migros, meyve sebze gibi tazeliğin kritik önem taşıdığı gıda gruplarında müşterilerin güvenle alışveriş yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Migros CIO'su Kerim Tatlıcı, konuya ilişkin şunların kaydetti:

"Türkiye gıda perakende sektörünün ilk Ar-Ge merkezine sahibiz. Geleceğin perakendesine yön vermek önceliğimiz. Büyük verinin etkin kullanımı, yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı teknolojiler geliştirmek yanında bir diğer önemli konu da blockchain teknolojisini kullanabilmek. Merkezi olmayan yapısı sayesinde güveni tam merkezine alan bu teknolojiyi; ilk olarak güvenin en öne çıktığı kategori olan taze meyve sebze grubumuzda deneyimledik. Şu anda satınalma işlemi ile kaydetmeye başladığımız ürün hareketleri yakın gelecekte; ürünlerin tedarikçilerimizde izlediği yolculuğu da kapsayarak genişleyecektir. Böylece cirosunun yüzde 77'si tarıma dayalı ürünlerden oluşan Migros'un tarım bizim geleceğimiz vizyonu ile de paralel; müşterisi ile tedarikçisi olan çiftçiler arasındaki güvene dayanan köprüyü blockchain teknolojisi ile daha da şeffaf hale getirmiş olacağız."

Ar-ge ve altyapı çalışmalarına 2019 yılında başlanan "Blockchain ile Meyve Sebze Şeffaflık Projesi", deneme aşamasında Migros çalışanlarıyla test edildi. Proje, Kasım 2020 içerisinde Migros mobil uygulamasında yer alacak "Migros Blockchain" menüsünden müşterilerin erişimine açılacak.