Migros Money Gold üyelerine özel fırsat ve hizmetler sunuluyor

Migros, Money Gold ile müşterilerine "avantajlarla dolu" bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, üyelerine birçok özel fırsat ve hizmet sunan Money Gold, Migros mağazaları ve Migros Sanal Market'ten yapılan alışverişlerde ekstra kazanç sağlıyor.

Money Gold'un ayrıcalıklar dünyasındaki Migros Sanal Market'ten ücretsiz teslimat, ayda 2 adet favori üründe yüzde 50 indirim, "Kendi Kampanyanı Kendin Yap"a ayda 2 kez ekstra katılım hakkı ve Petrol Ofisi'nden toplam 400 TL ve üzeri yakıt alımlarında 20 TL değerinde Positive Puan fırsatı gibi avantajlar Migros müşterilerini bekliyor. Üyeler, yaptıkları alışverişlerden ayda 60 TL'ye varan kazanç elde ediyor.

Money Gold'a ayda 9,99 TL'ye, Money mobil uygulaması, Money web sitesinin yanı sıra Migros Sanal Market web sitesi ve 0530 300 13 00 numaralı telefondan WhatsApp aracılığıyla üye olunabiliyor.