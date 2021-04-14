Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, LEAD Network Türkiye Başkanlığı'na yeniden seçildi

LEAD Network Türkiye, yeni döneme Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman'ın başkanlığında devam edecek.

LEAD Network Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, LEAD Network Türkiye Genel Kurulu'nda yeni dönem yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi.

2019-2020'de LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olan Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, yeni dönemde de bu görevine seçildi. Yeni dönemde LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı ise Tchibo Türkiye Pazarlama Direktörü Ceyda Kaptan yapacak.