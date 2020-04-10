Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor - Son Dakika

Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor

6 saat önce

Paketli temel gıda ürünlerinden oluşan ve yüzde 45'e varan tasarruf sağlayan Ramazan kolilerini hızla müşterilerine sunan Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerinin kolay sipariş verebilmesi için özel telefon hattını devreye aldı.

Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor, System.String[]

Paketli temel gıda ürünlerinden oluşan ve yüzde 45'e varan tasarruf sağlayan Ramazan kolilerini hızla müşterilerine sunan Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerinin kolay sipariş verebilmesi için özel telefon hattını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Migros, paketli temel gıda ürünlerinden hazırladığı Ramazan gıda kolilerini müşterilerine en avantajlı fiyatlarla sunuyor. Migros, 13 üründen oluşan Bereket kolisini 44,90 TL, 22 ürünlü Lezzet kolisini 79,90 TL ve 31 ürünlü Ziyafet kolisini ise 109,90 TL'den müşterilerine sundu. Kolilerin içeriğindeki ürünleri tek tek almak yerine, Ramazan kolisi alan Migros müşterileri yüzde 45'e varan tasarruf sağlıyor.

Açıklamaya göre, bu zorlu dönemde, riski minimize etmek için evde kalmak durumunda olan 60 yaş ve üzeri müşterilerinin hayatını kolaylaştıran yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Türkiye'nin lider online gıda platformu Migros Sanal Market'ten verdikleri siparişleri ücretsiz olarak teslim alan 60 yaş ve üstü müşteriler, Ramazan ayı için hazırlanan gıda kolisi siparişlerini, kendileri için özel olarak hizmete açılan 0850 955 24 65 numaralı telefondan verebilecek.

Temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu ve avantajlı fiyatla sunulan gıda kolilerinin, bu yaş grubundaki müşterilere, sipariş verildikten bir gün sonra, öncelikli olarak teslim edilebilmesi için çağrı merkezinde özel bir ekip çalışıyor. Kapıda kredi kartı ile ödeme veya havale seçeneklerinden dilediğini tercih edebilecek olan 60 yaş ve üzeri müşterilerden teslimat ücreti ise alınmayacak. İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayacak olan hizmetin daha sonra diğer illere de hızla yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Migros ramazan kolileriyle sofralarda yüzde 45'e varan tasarruf


Migros'un, her yıl müşterilerden gelen talebe göre içeriklerini belirlediği Ramazan kolileri; undan salçaya, kurubaklagillerden makarnaya, çorbadan çaya sofralarda en fazla ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerinden oluşuyor. Tüm Migros Ramazan kolilerinde ayrıca bir çok üründe geçerli, birbirinden değerli indirim kuponları yer alıyor. Açıklamada koliler ile ilgili verilen detaylarda şu bilgiler yer alıyor:

"Bereket kolisi, 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri içeriyor. Bereket kolisinde 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg un, 500 gr burgu makarna, 830 gr domates salçası, 500 gr çay, 750 gr küp şeker, 51 gr şehriyeli tavuk çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 100 gr toz tatlı ve 1 litre gazlı içecek bulunuyor. Toplam 13 üründen oluşan Bereket kolisinin fiyatı 44,90 TL.


Lezzet kolisinde 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg un, 500 gr burgu makarna, 830 gr domates salçası, 500 gr çay, 750 gr küp şeker, 380 gr böğürtlen reçeli, 700 gr haşlanmış bezelye, 700 gr haşlanmış nohut, 51 gr şehriyeli tavuk çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 200 gr siyah zeytin, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 100 gr Türk kahvesi, 100 gr toz tatlı, 500 gr irmik, 3 adet 1'er litrelik gazlı içecek yer alıyor. Toplam 22 üründen oluşan Lezzet kolisinin fiyatı 79,90 TL.


Ziyafet kolisinde ise 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg kırmızı mercimek,1 kg nohut, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg un, 500 gr burgu makarna, 500 gr kalem makarna, 500 gr spagetti makarna, 830 gr domates salçası, 500 gr çay, 1 kg toz şeker, 750 gr küp şeker, 380 gr böğürtlen reçeli, 240 gr çiçek balı, 700 gr haşlanmış bezelye, 700 gr haşlanmış fasulye, 51 gr şehriyeli tavuk çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 200 gr siyah zeytin, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 100 gr Türk kahvesi, 100 gr toz tatlı, 500 gr irmik, 140 gr şerbetli tatlı, 70 gr pul biber, 25 gr nane, 25 gr kekik, 3 adet 1'er litrelik gazlı içecek bulunuyor. Toplam 31 üründen oluşan Ziyafet kolisinin fiyatı 109,90 TL.


HediyeM kartla ramazan sofraları zenginleşecek

Açıklamaya göre ayrıca ramazanda başkalarının sofralarına da lezzet ve bereket katmak isteyen müşteriler, Migros mağazalarında bulunan HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en az 5 TL, en fazla 500 TL yükleyerek diledikleri kişilere hediye edebiliyorlar. Migros mağazalarındaki tüm ürün alışverişlerinde geçerli olan HediyeM kartlar tekrar tekrar doldurularak kullanılabiliyor.

MİGROS TİC. A.Ş., Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:44 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk kulüplerine 600 milyon TL'lik şok!
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı İşte 1 milyon TL ödülle aranan teröristin üzerinden çıkanlar
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı         
20:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık         
20:05
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin         
19:33
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi         
19:31
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:29
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi         
18:44
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti         
17:44
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 20:32:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]