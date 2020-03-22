Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak - Son Dakika Ekonomi

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

21 dakika önce

Migros, Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni işe alım yapacak.

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak, System.String[]

Migros, Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni işe alım yapacak.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterileri ve çalışanlarının sağlığını gözeterek aldığı önlemlerin yanında yoğun ilgi gören temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerini evlere ulaştırabilmek adına Sanal Market operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üzeri kişilerin siparişleri ücretsiz olarak evlere teslim ediliyor.

Verilen yoğun siparişleri online platformuyla Türkiye'nin 61 noktasına ulaştıran Migros, Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni işe alım yapacak. İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak.

Migros İnsan Kaynakları departmanından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, biz gıda perakendesi çalışanları, yalnızca müşterilerimizin günlük hayatlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaç malzemelerini temin etmekle kalmıyor, hayatlarına dokunuyor ve her zamanki gibi ülkemize iyi geliyoruz. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği, birinci önceliğimiz.

Bu süreçte gelişmeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın kılavuz ve yönlendirmelerini sürekli takip ederek koruyucu uygulamalara odaklanıyoruz. Üniversitelerin tatil edildiği ve pek çok işletmenin hizmete kapandığı bu geçici dönemde, iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çağrı yapıyor, bu önemli görevde bizimle birlikte yer alacak çalışma arkadaşları arıyoruz. Bu dönemde başvuran tüm adaylarımızla, görüşmelerimizi online ortamda gerçekleştiriyoruz. Migros ailesi olarak, bu zor günleri de birlikte aşmak üzere yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz."

MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:44 Kaynak: AA

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