MİGROS'TA BALIK SEZONU, PALAMUT ADET 19.90 TL KAMPANYASIYLA DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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MİGROS'TA BALIK SEZONU, PALAMUT ADET 19.90 TL KAMPANYASIYLA DEVAM EDİYOR

15.09.2022 17:23
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MİGROS'TA BALIK SEZONU, PALAMUT ADET 19.90 TL KAMPANYASIYLA DEVAM EDİYOR

En kaliteli deniz ürünlerini bol çeşit ve çok uygun fiyatlarla sunan Migros, av sezonunu balık ürünleri kampanyası ile kutluyor. 15 – 19 Eylül tarihleri arasında geçerli olan kampanyası ile taptaze ve güvenilir balıklar her bütçeye uygun fiyatlarla Migros müşterileriyle buluşuyor. Tüm Türkiye'yi balığa doyuracak kampanya kapsamında sezonun popüler ürünü 500-800 gr palamut 19.90 TL'den sofralardaki yerini alıyor.

Migros, yeni av sezonunun başladığı bugünlerde müşterilerinin taptaze ve sağlıklı balıklara kolayca ulaşabilmesi için balık ürünlerinde avantajlı bir kampanya başlatıyor. 15 – 19 Eylül tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile sofraların vazgeçilmez lezzeti 500-800 gr palamut, 19.90 TL'lik cazip fiyatıyla Migros güvencesiyle müşterilerle buluşuyor. Ayrıca Migros, 15-28 Eylül tarihleri arasında Money kart ile 150 TL tutarında taze balık alımı yapan müşterilerine 25 Money puan hediye edecek.

Migros, mevsimine göre reyonlardaki balık çeşidini 5 katına yükseltecek

Migros, müşterilerine yıl boyunca en kaliteli deniz ürünlerini bol çeşit ve uygun fiyatlarla sunabilmek amacıyla balıkları direkt balıkçının teknesinden ve halden kendisi almaya başladı. Böylece reyonlarındaki balık çeşidini mevsimine göre 5 katına yükseltirken, müşterilerine çok uygun fiyatlarla balık sunacak. Migros, kendi alım operasyonuyla yaptığı balık satışını kısa süre içerisinde balık reyonu olan tüm mağazalarına yaygınlaştıracak ve diğer mağazalarına da balık reyonları ekleyecek. Bugüne kadar 700 ton alım gerçekleştiren Migros, ilerleyen dönemde balık alımında 3 bin ton gibi oldukça yüksek tonajlara çıkarak sürdürülebilir balıkçılığı desteklemeyi hedefliyor.

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Son Dakika Advertorial Sondakika MİGROS'TA BALIK SEZONU, PALAMUT ADET 19.90 TL KAMPANYASIYLA DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİGROS'TA BALIK SEZONU, PALAMUT ADET 19.90 TL KAMPANYASIYLA DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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