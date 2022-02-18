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Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı - Son Dakika

Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı

18.02.2022 17:53

Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı -Migros'a karşı eylem yapan işçiler anonsa rağmen dağılmayınca gözaltına alındı Beykoz'da işten çıkarılan Migros çalışanları toplanarak eylem yaptı.

Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı
-Migros'a karşı eylem yapan işçiler anonsa rağmen dağılmayınca gözaltına alındı
İSTANBUL - Beykoz'da işten çıkarılan Migros çalışanları toplanarak eylem yaptı. Eylem sürelerinin bitmesi sonrası polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda eylemci çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı.
Migros'ta işten çıkarılan işçiler Beykoz'da Hidiv Caddesi'nde toplanarak eylem gerçekleştirdi. İşçiler ve sendika görevlileri basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sonrası eylem için sürelerinin bitmesi üzerine polis ekipleri eylemcilere caddeyi boşaltmaları için anonslarda bulundu. Yapılan polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda eylemci polis ekipleri tarafından çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Migros'tan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Migros olarak hepimiz, tarlalarda, çiftliklerde, teknoloji merkezlerinde, mağazalarda, dağıtım merkezlerinde, 55 bin çalışanı, üreticisi ve tedarikçisini de içinde barındıran büyük bir takımın parçasıyız. Ve bu takımın ana amacı müşterilerimize zamanında, en iyi hizmeti 81 ilde sağlamaktır.

Aynı zamanda işçi haklarının gözetilmesinde perakende sektöründe öncü olan Migros'un, mağazalarında 50 yıldan beri sendikalı olarak çalışılmaktadır. Dağıtım Merkezlerimiz ise uzmanlığı gereği 20 yıldır farklı iş ortaklarımız tarafından işletilmektedir. Ana düsturumuz olan öncü işçi hakları aynı şekilde bu işverenlerin de temel duruşudur.

Toplumun temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri talebini kesintisiz sevkiyatla karşılama gibi önemli bir toplumsal görev üstlenen dağıtım merkezlerimiz içinden, Avrupa Dağıtım Merkezi'nde görev yapan bazı çalışanlar, yanıltıcı beyanlar ve yönlendirmeler ile Batı Marmara bölgesindeki tedarik zincirini maalesef kesintiye uğratmışlardır.

İlgili dağıtım merkezi işvereni Us Grup tarafından çalışanlara prim dahil ortalamada %54'lük gelir artış yapılmıştır. Şubat ayının ilk haftası da zamlı gelir ödemeleri hesaplarına yatırılmıştır. Şeffafça bilinmesini isteriz ki, Us Grup tarafından halihazırda ortalama saatlik ücret 6,6 TL, prim dahil saatlik gelir de 9,7 TL arttırılmıştır. Bahsi geçen saatlik ilave 4 TL eklenmesi durumunda prim dahil gelir artışı %80'e denk gelmektedir ki, bunun da ekonomik rasyonalitesi maalesef bulunmamaktadır. Bu artışı yeterli bulmayıp çalışmak istemeyen bazı kişiler, ne yazık ki çalışmayı sürdürmek isteyen arkadaşlarına da engel olmuş ve çalışma haklarını engellemiştir. Tüm şeffaf iletişime, yakın diyaloğa, uyarılara, 2 ihtara ve defalarca sözlü açıklamalar ile doğruların anlatılmasına rağmen eylemlerini devam ettirmişlerdir. Us Grup, Avrupa Dağıtım Merkezi'nin operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Bu süreç hepimizi çok üzmüştür.

Migros olarak elbette herkesin geçim sıkıntısını anlıyoruz. Düsturumuz eşit, adil ve hakkaniyetli bir çalışma ortamı yaratmaktır.Dağıtım Merkezinde Us Grup tarafından maksimum çaba sarf edilip tüm ekonomik koşullar zorlanarak verilebilecek azami zam ile gelir artışı yaratılmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı
Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı
Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı
Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı
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MİGROS TİC. A.Ş., Çevik Kuvvet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı - Son Dakika
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