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Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı - Son Dakika

Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı

19.02.2022 00:58
Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı

Beykoz'da işten çıkarılan Migros çalışanları toplanarak eylem yaptı.

Beykoz'da işten çıkarılan Migros çalışanları toplanarak eylem yaptı. Eylem sürelerinin bitmesi sonrası polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda eylemci çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı.

Migros'ta işten çıkarılan işçiler Beykoz'da Hidiv Caddesi'nde toplanarak eylem gerçekleştirdi. İşçiler ve sendika görevlileri basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sonrası eylem için sürelerinin bitmesi üzerine polis ekipleri eylemcilere caddeyi boşaltmaları için anonslarda bulundu. Yapılan polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda eylemci polis ekipleri tarafından çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı. - İSTANBUL

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Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı

MİGROS TİC. A.Ş., Çevik Kuvvet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı - Son Dakika
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