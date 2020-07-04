Migros'ta kurbanlıklar satışa hazır - Son Dakika

Migros'ta kurbanlıklar satışa hazır

Migros, Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları ücretsiz et işleme hizmeti ile satışa sunuyor.

Migros, Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları ücretsiz et işleme hizmeti ile satışa sunuyor.

Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimler tarafından alınan kurbanlıklar, çağdaş yöntemlerle, noter ve din görevlisi huzurunda İslami koşullara uygun olarak kesiliyor. Kurban siparişleri, Migros mağazalarından ve www.migros.com.tr üzerinden verilebiliyor. Migros müşterileri dilerlerse kurbanlarını belirttikleri adrese teslim ettirebildikleri gibi kendilerine en yakın mağazadan da teslim alabiliyorlar.

Mağazadan teslimlerde ücretsiz et işleme hizmeti de sunulan Migros'ta canlı ağırlığı ortalama 30-35 kg, koli ağırlığı minimum 12 kg olan kurbanlık koç 1.445 TL, canlı ağırlığı ortalama 40-45 kg, koli ağırlığı minimum 16 kg'lık kurbanlık koç 1.585 TL ve 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat kısmı içermeden en az 21 kg kemiksiz et olmak üzere 1.825 TL'den satılıyor.

-İslami kurallara uygun kesim

Sipariş verilen kurbanlıkların kesim öncesinde, Migros'un veteriner hekimleri tarafından canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri yapılıyor. Kesimler ve kurban hisselerinin hazırlanması yasal mevzuata ve standartlara uygun şekilde onaylı kesimhanelerde ve üretim, depolama tesislerinde gerçekleştiriliyor. Kesimhanelerde İslami kurallara uygun olarak bayram namazını takiben, din görevlisi ve noter huzurunda isim okunarak kesilen kurbanlıklar genel hisse kolisi olarak hazırlanıyor. Kesim sonrasında kurbanlıkların karkas ve iç organları yüzde 100 sağlık muayenesinden geçiriliyor. Kesim bilgisi, müşterinin sipariş formunda belirttiği cep telefonuna SMS olarak iletiliyor. Ayrıca Migros, geçtiğimiz yıllarda alınan önlemlere Türk Standartları Enstitüsü Covid-19 yasal mevzuatlarını da ekleyerek kesim, sevkiyat ve parçalama işlemlerinin her aşamasına onlarca önlem daha ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kurban Hizmeti gereklilikleri ile beraber Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan gereklilikler sağlanıyor.

-Müşterinin tüketim tercihine göre ücretsiz et işleme hizmeti

Kurbanda, 16 kg koç, 12 kg koç ve büyükbaş 1/7 hisse olmak üzere üç seçenek bulunuyor. Kurbanlık koçlar koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde hazırlanıyor. Kesilen kurbanlık koçların veteriner hekim muayenesi sonucunda, tüketimi uygun olan karaciğer, dalak ve yüreği koli içerisinde yer alıyor. Kurbanlık büyükbaşlar ise kemiksiz hale getirilerek 7 eşit hisse olacak şekilde hazırlanıyor. Ayrıca müşteriler, kurban kolilerini Migros mağazalarından teslim almaları halinde, randevu aldıkları saatte tercihlerine en uygun şekilde parçalama ve hazırlama hizmetinden de yararlanabiliyorlar.

-Migros, müşterilerinin bağışlarına aracı oluyor

Müşterilerinin hayır kurumlarına yapacakları bağışlar için de her türlü kolaylığı sağlayan Migros, kurbanları kurumun talebine göre taze ve donuk olarak teslim ediyor. Kurbanlıklar, müşterinin tercihine göre Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV), Türk Kızılayı'na veya Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na (Koruncuk Vakfı) bağışlanabiliyor.

-3 ve 6 taksit avantajlarının yanında Money Bonus'a anında 125 TL indirim

Migros kurban siparişlerinde, kredi kartı veya nakit ödeme seçeneği sunuyor. Migros, 5M Migros, Macrocenter, Migrosjet ve Sanal Market mağazalarından Money Bonus ile yapılan ödemelerde ise kurban başına 125 TL indirim fırsatı bulunuyor. Maximum, World, ve Axess kartlarına 3 ve 6 taksit seçeneği, Bonus ve Money Bonus kartlarına 6 taksite ek olarak 3 taksit seçeneği; Paraf ve Ziraat Bankkart'a ise 3 taksit seçeneğinden yararlanmak mümkün. Sanal Market üzerinden verilen siparişlerde ise Money Bonus, Garanti Bonus, İş Bankası, Yapı Kredi World kartlarına 6 taksit seçeneği bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya il merkezlerinde adrese teslimat yapılabiliyor. Migros'un internet sitesi verilen adrese teslim kurban siparişlerinde teslimat ücreti alınmazken, Migros mağazalarından verilecek adrese teslim kurban siparişlerinde ise 20 TL teslimat ücreti fiyata ilave ediliyor.

MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros'ta kurbanlıklar satışa hazır - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 08:50 Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! 07:48 Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 21:53 "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 20:38 Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı 20:36 İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi 18:23 Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:24 2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 16:12 3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
11:23
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
11:20
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
10:44
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
10:13
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
09:50
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
09:47
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
09:27
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
09:19
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
09:17
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
09:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 12:12:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Migros'ta kurbanlıklar satışa hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]