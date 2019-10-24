Migros'ta madeni paralar "Kumbaram"da birikecek
1 saat önce
Migros'ta sunulan "Kumbaram" hizmeti kapsamında alışverişlerinde nakit ödemeyi seçenler, 5 TL'den az madeni para üstü tutarını Money Kartlarına aktarabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:20 Kaynak: AA
Migros'ta sunulan "Kumbaram" hizmeti kapsamında alışverişlerinde nakit ödemeyi seçenler, 5 TL'den az madeni para üstü tutarını Money Kartlarına aktarabiliyor.
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, "Kumbaram" hizmeti yapılan nakit alışverişlerde para üstü alma işlemini hızlandırıyor. Kumbaram'da biriken tutar, tüm Migros ve Macrocenter mağazalarında yapılan alışverişlerde istenilen bir zamanda değerlendirilebiliyor.
Müşteriler, Kumbaram bakiyelerini Migros Mobil uygulamasından ve Migros Kurumsal WhatsApp hizmetinden takip edebiliyor.
Çiftlik Bank'ın ardından bu kez de Kaz Bank dolandırıcılığı! 250 kişiden 5 milyon TL topladı Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı Vergi taslağının son hali: İki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak