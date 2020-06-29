Migros, tam donanımlı yüzen mağazası ile denizde de hizmet sunuyor - Son Dakika

Migros, tam donanımlı yüzen mağazası ile denizde de hizmet sunuyor

Müşterilerine yüksek kalite standartlarından ödün vermeden, her koşulda kesintisiz hizmet sunan Migros, "Migros Deniz Market" ile Ege'deki adalara ve kara bağlantısı olmayan koylara ulaşıyor.

Müşterilerine yüksek kalite standartlarından ödün vermeden, her koşulda kesintisiz hizmet sunan Migros, "Migros Deniz Market" ile Ege'deki adalara ve kara bağlantısı olmayan koylara ulaşıyor.

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Migros açıklamasına göre, 45 metrelik boyu, 168 metrekarelik satış alanıyla birebir Migros mağazası formatında tasarlanan Migros Deniz Market'te 3 bin 500'den fazla ürün çeşidi bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilk günden itibaren çalışanları ve müşterileri için aldığı önlemlerle Türk perakendeciliğine öncülük eden Migros, Türkiye'nin 81 ilindeki marketlerinde aldığı önlemlerin tamamını Migros Deniz Market'te de alarak sezonu açtı. Migros'un bundan beş yıl önce her noktadan ulaşılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Migros Deniz Market, yaz süresince Fethiye Şövalye Adası ile Göcek'te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürüyor.

3 bin 500'den fazla ürün çeşidiyle süpermarketi denize taşınıyor

45 metrelik uzunluğu ve 168 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market'te paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, taptaze günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine ve sıcak yaz günlerinin en önemli ihtiyacı olan buza kadar 3 bin 500'den fazla ürün çeşidi satışa sunuluyor.

Özel tasarlanmış denizci kıyafetleri ve İngilizce bilen personelleri ile ayrıcalıklı hizmet sunuluyor. Müşteriler, Migros Deniz Marketin botları ile mağazaya getirilerek alışverişlerini kendileri yapabiliyor. En taze ürünlerin özenle seçilerek teslim edildiği Migros Deniz Market'in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor. Migros Deniz Market, haftanın 7 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

MİGROS TİC. A.Ş., Koronavirüs, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:35 Kaynak: AA

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