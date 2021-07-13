Migros'tan bayrama özel fırsatlar

Migros, bayram ikramlıklarında ve kurbanlık satışlarında bütçe dostu kampanyalar düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros'tan 28 Temmuz tarihine kadar tek seferde 40 TL ve üzeri bayram şekeri ve bayram çikolatası alışverişi yapan Money kart sahipleri 8 Money, Money Bonus sahipleri ise 16 Money kazanma avantajını yakalıyor.

Migros ayrıca bayramda müşterilerine sağlıklı ve güvenilir kurban almanın rahatlığını yaşatıyor. Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları en iyi fiyatla ve ücretsiz et işleme hizmeti ile satışa sunuluyor.

Migros, Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları iyi fiyatla ve ücretsiz et işleme hizmeti ile satışa sunuyor. Kurban siparişleri, Migros mağazalarından, www.migros.com.tr üzerinden ve Migros mobil uygulamalarından kolaylıkla verilebilirken, adrese teslim olarak ya da en yakın mağazadan teslim alınabiliyor.

Mağazadan teslimlerde ücretsiz et işleme hizmeti de sunulan Migros'ta, ağırlığı ortalama 30-35 kg, koli ağırlığı en az 12 kg olan kurbanlık koç 1.795 TL, ağırlığı ortalama 40-45 kg, koli ağırlığı en az 16 kg'lık kurbanlık Kıvırcık koç 1.950 TL ve 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat kısmı içermeden en az 25 kg kemiksiz et olmak üzere 2 bin 295 TL'den satışa sunuluyor.

Büyükbaş 1/7 hisse kurbanlıklarda müşterilere sunulan en az et miktarına sakatatlar dahil edilmiyor. Sakatatlar, deri ve kemiklerin tamamı hayır kurumlarına bağışlanarak makbuzları koli içerisinde kurban sahiplerine teslim ediliyor.

Migros ayrıca, hayır kurumlarına bağış yapmak isteyen müşterileri için de kolaylık sağlayarak, kurbanlıkları tercihe göre Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV), Türk Kızılay'a veya Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na (Koruncuk Vakfı) teslim ediyor.

Migros'un Gördüğünüze İnanın kampanyası kapsamında bayrama özel fırsatlar Migros müşterilerini bekliyor.