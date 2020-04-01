Migros'tan dağıtım ve mağazalar için 3,200 kişilik istihdam

Migros'un başlattığı istihdam seferberliğinin ardından 10 gün içinde Sanal Market ve mağaza operasyonlarında 2,200 kişi iş başı yaptı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 10 günde 1,000 kişiyi daha işe alacağını duyuran Migros böylece 1 ayda 3,200 kişiye ek istihdam sağlamış olacak. Migros Sanal Market ekibine katılmak için başvurular basvuru.migros.com.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Migros, başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda 45,000 kişilik çalışan ordusunu daha da genişletiyor. Türkiye 'nin ilk ve en büyük online taze gıda platformu Migros Sanal Market aracılığıyla 71 ile hizmet ulaştıran Migros,verilen yoğun siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek adına istihdam sağlamaya devam ediyor" denildi.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin en yaygın online gıda platformu olan Migros Sanal Market, Türkiye'nin 71 ilinde sunduğu hizmeti 81 ile hızla yaygınlaştırıyor.

Geçtiğimiz hafta alışverişte yeni bir kulvar açan Migros, Mağazadan Teslim seçeneğini hayata geçirdi. Migros Sanal Market web sitesi ya da uygulaması üzerinden yaptıkları alışverişin ödemesini online olarak yapan müşteriler, istedikleri saat aralığında, seçtikleri mağazadan ürünlerini teslim alabiliyor. Sipariş teslim edilene kadar paketli ürünler özel hijyenik kasalarda, soğuk ürünler ise 0-4 derece arasında korunuyor.