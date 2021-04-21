Migros'tan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası"na destek - Son Dakika

Gıda kayıp ve imhalarını azaltmak ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak amacıyla öncü uygulamalara imza atan Migros, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım ve Örgütü (FAO) tarafından ortak yürütülen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası"nın destekçisi oldu.

Migros açıklamasına göre, gıda israfını önlemek için farkındalık oluşturmak hedefiyle, "İhtiyacın kadar al geleceği çöpe atma" sloganı ile hayata geçirilen Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası kapsamında gerçekleştirilecek Gıdanı Koru Mutfağı ve Gıdanı Koru Tüketici Bilinçlendirme Çalışmaları, Migros'un katkıları ile yürütülecek.

Gıdanı Koru Mutfağı ile katılımcılar bir yandan gıda israfını önlemeye yönelik bilgiler edinirken, bir yandan da usta şeflerle birlikte yemek yapma fırsatına sahip oluyor.

Atölye çalışmaları kapsamında gerekli malzemelerin Migros tarafından karşılandığı İzmir'de düzenlenen etkinlikte, yöresel ürün, coğrafi işaretli ürün ve olgunlaşmış meyve sebzelerden oluşan menü tariflerinin katılımcılarla paylaşılıyor.

Gıda israfı/politikaları uzmanları ise gıda israfını azaltmaya yönelik bilgilerin yanı sıra etiketlerdeki tüketim tarihi, ürünlerin muhafaza koşulları gibi konularla ilgili katılımcılara bilgi veriyor. 81 ile yaygınlaştırılması planlanan proje ile Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası'nı geniş kitlelere ulaştırarak, ülke çapında farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Öte yandan Migros, gıda israfının önlenmesine yönelik tüketicilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarına mağazaları ve sosyal medya hesapları üzerinden de katkıda bulunuyor.

Gıdaları doğru koşullarsa saklamaya yönelik video paylaşımları yapılıyor

Sosyal medya hesapları üzerinden Son Tüketim Tarihi (STT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki farkı anlatan, gıdaları doğru koşullarsa saklamaya yönelik ve mevsiminde tüketimi teşvik eden çeşitli infografik ve video paylaşımları yapıyor.

Mağazalarda ise STT'si yaklaşan ürünler ve olgunlaşan meyve-sebzeleri, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık görseli eşliğinde, indirimli olarak satışa sunarak kullanımlarını teşvik ediyor.

Gıdanı Koru Mutfağı İzmir'de

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası kapsamında düzenlenen Gıdanı Koru Mutfağı atölyesi, 12 Nisan'da İzmir'in Konak ilçesinde çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilirken, etkinlik boyunca keyifli vakit geçiren çocuklar, gıda israfını önlemeye yönelik birçok önemli bilgi öğrendi.

Ayrıca, yine Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanya kapsamında Gıdanı Koru Tüketici Bilinçlendirme Çalışmaları seçili Migros ve Macrocenter mağazalarında düzenlenecek.

Alsancak Macrocenter, Güzelyalı Parkiçi İzmir M Migros, Alsancak İzmir Mm Migros, Alsancak Talatpaşa Mm Migros, Göztepe İzmir Mm Migros ve Küçükyalı Mithatpaşa M Migros mağazalarında gıda israfını azaltmaya yönelik tüketicilerle görüşmeler yapılarak israfı azaltmaya yönelik bilgiler paylaşılacak.