Migros'tan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası"na destek - Son Dakika

Migros'tan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası"na destek

21.04.2021 11:09
Migros'tan

Gıda kayıp ve imhalarını azaltmak ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak amacıyla öncü uygulamalara imza atan Migros, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım ve Örgütü (FAO) tarafından ortak yürütülen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip...

Gıda kayıp ve imhalarını azaltmak ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak amacıyla öncü uygulamalara imza atan Migros, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım ve Örgütü (FAO) tarafından ortak yürütülen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası"nın destekçisi oldu.

Migros açıklamasına göre, gıda israfını önlemek için farkındalık oluşturmak hedefiyle, "İhtiyacın kadar al geleceği çöpe atma" sloganı ile hayata geçirilen Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası kapsamında gerçekleştirilecek Gıdanı Koru Mutfağı ve Gıdanı Koru Tüketici Bilinçlendirme Çalışmaları, Migros'un katkıları ile yürütülecek.

Gıdanı Koru Mutfağı ile katılımcılar bir yandan gıda israfını önlemeye yönelik bilgiler edinirken, bir yandan da usta şeflerle birlikte yemek yapma fırsatına sahip oluyor.

Atölye çalışmaları kapsamında gerekli malzemelerin Migros tarafından karşılandığı İzmir'de düzenlenen etkinlikte, yöresel ürün, coğrafi işaretli ürün ve olgunlaşmış meyve sebzelerden oluşan menü tariflerinin katılımcılarla paylaşılıyor.

Gıda israfı/politikaları uzmanları ise gıda israfını azaltmaya yönelik bilgilerin yanı sıra etiketlerdeki tüketim tarihi, ürünlerin muhafaza koşulları gibi konularla ilgili katılımcılara bilgi veriyor. 81 ile yaygınlaştırılması planlanan proje ile Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası'nı geniş kitlelere ulaştırarak, ülke çapında farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Öte yandan Migros, gıda israfının önlenmesine yönelik tüketicilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarına mağazaları ve sosyal medya hesapları üzerinden de katkıda bulunuyor.

Gıdaları doğru koşullarsa saklamaya yönelik video paylaşımları yapılıyor

Sosyal medya hesapları üzerinden Son Tüketim Tarihi (STT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki farkı anlatan, gıdaları doğru koşullarsa saklamaya yönelik ve mevsiminde tüketimi teşvik eden çeşitli infografik ve video paylaşımları yapıyor.

Mağazalarda ise STT'si yaklaşan ürünler ve olgunlaşan meyve-sebzeleri, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık görseli eşliğinde, indirimli olarak satışa sunarak kullanımlarını teşvik ediyor.

Gıdanı Koru Mutfağı İzmir'de

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası kapsamında düzenlenen Gıdanı Koru Mutfağı atölyesi, 12 Nisan'da İzmir'in Konak ilçesinde çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilirken, etkinlik boyunca keyifli vakit geçiren çocuklar, gıda israfını önlemeye yönelik birçok önemli bilgi öğrendi.

Ayrıca, yine Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanya kapsamında Gıdanı Koru Tüketici Bilinçlendirme Çalışmaları seçili Migros ve Macrocenter mağazalarında düzenlenecek.

Alsancak Macrocenter, Güzelyalı Parkiçi İzmir M Migros, Alsancak İzmir Mm Migros, Alsancak Talatpaşa Mm Migros, Göztepe İzmir Mm Migros ve Küçükyalı Mithatpaşa M Migros mağazalarında gıda israfını azaltmaya yönelik tüketicilerle görüşmeler yapılarak israfı azaltmaya yönelik bilgiler paylaşılacak.

Birleşmiş Milletler, MİGROS TİC. A.Ş., İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Migros'tan 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: İki bakanımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: İki bakanımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay'a yanıtı ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay'a yanıtı ayakta alkışlandı         
12:20
Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız         
11:58
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık "Defol" diye bağırdı! Paşinyan canını zor kurtardı         
11:09
Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi         
10:44
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi         
10:26
Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek         
10:08
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor         
09:42
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
09:32
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor         
22:53
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 12:30:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Migros'tan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası"na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei