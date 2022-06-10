Migros'tan Güzellik Karnavalı Yaza Merhaba Partisi - Son Dakika
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Migros'tan Güzellik Karnavalı Yaza Merhaba Partisi

10.06.2022 11:29
Migros'tan Güzellik Karnavalı Yaza Merhaba Partisi

Migros, "Senin İçin" konsepti altında Güzellik Karnavalı Yaza Merhaba Partisi gerçekleştirdi.

Migros, "Senin İçin" konsepti altında Güzellik Karnavalı Yaza Merhaba Partisi gerçekleştirdi.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, "Senin İçin" konsepti altında raflarındaki kozmetik ürünlerini ön plana çıkardığı Güzellik Karnavalı Yaza Merhaba Partisi düzenledi.

Hilton Bosphorus'ta Burcu Esmersoy'un ev sahipliği yaptığı partide, davetliler keyifli anlar geçirdi.

Birçok markanın karnaval konseptli stantlarıyla yer aldığı etkinlikte, renkli deneyim noktaları oluşturuldu. Davetliler, yazın en trend güzellik ve bakım ürünlerini keşfederken, cilt bakımı, saç analizi, saç örgüsü, nail art, saç aksesuarları, festival makyajı yapımı ve daha birçok etkinlikle buluştu.

Davetlilere @migrosseniniçin hesabında 14 gün boyunca sürecek sürpriz hediyeler ve çekilişlerle ilgili bilgiler verildi.

Ayrıca Migros mağazalarından 9-22 Haziran'da 100 TL ve üzeri kozmetik alışverişi yapan 3 çifte tatilbudur.com'dan 1 hafta tatil hediye edileceği duyuruldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

MİGROS TİC. A.Ş., Burcu Esmersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Migros'tan Güzellik Karnavalı Yaza Merhaba Partisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Migros'tan Güzellik Karnavalı Yaza Merhaba Partisi - Son Dakika
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