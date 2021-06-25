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Migros'tan kurbanda ekstra hijyen uygulamaları - Son Dakika

Migros'tan kurbanda ekstra hijyen uygulamaları

25.06.2021 11:45
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Kurban Bayramı'nda müşterilerine sağlıklı ve güvenilir kurban almanın rahatlığı yaşatan Migros, Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları en iyi fiyatla ve ücretsiz et işleme hizmeti ile satışa sunuyor.

Kurban Bayramı'nda müşterilerine sağlıklı ve güvenilir kurban almanın rahatlığı yaşatan Migros, Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları en iyi fiyatla ve ücretsiz et işleme hizmeti ile satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, geçen yıllarda alınan önlemlere Türk Standartları Enstitüsü Kovid-19 yasal mevzuatlarını da ekleyerek kesim, sevkiyat ve parçalama işlemlerinin her aşamasına onlarca önlem ve ekstra hijyen uygulamaları ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kurban Hizmeti gereklilikleri ile beraber Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan gereklilikler sağlanıyor.

Veteriner hekimler tarafından alınan kurbanlıklar, çağdaş yöntemlerle, noter ve din görevlisi huzurunda İslami koşullara uygun olarak kesiliyor. Kurban siparişleri, Migros mağazalarından, www.migros.com.tr üzerinden ve Migros mobil uygulamalarından kolaylıkla verilebiliyor. Migros müşterileri kurban siparişlerini adrese teslim olarak ya da kendilerine en yakın mağazadan da teslim alabiliyor.

Sipariş verilen kurbanlıkların kesim öncesinde, Migros'un veteriner hekimleri tarafından canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri yapılıyor. Kesimler ve kurban hisselerinin hazırlanması yasal mevzuata ve standartlara uygun şekilde onaylı kesimhanelerde ve üretim, depolama tesislerinde gerçekleştiriliyor. Kesimhanelerde İslami kurallara uygun olarak bayram namazını takiben, din görevlisi ve noter huzurunda isim okunarak kesilen kurbanlıklar genel hisse kolisi olarak hazırlanıyor. Kesim sonrasında kurbanlıkların karkas ve iç organları yüzde 100 sağlık muayenesinden geçiriliyor. Kesim bilgisi, müşterinin sipariş formunda belirttiği cep telefonuna SMS olarak iletiliyor.

Müşterinin tüketim tercihine göre ücretsiz et işleme hizmeti

Kurbanda, 16 kilogram Kıvırcık koç, 12 kilogram koç ve büyükbaş 1/7 hisse olmak üzere üç seçenek bulunuyor. Kurbanlık koçlar koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde hazırlanıyor. Kesilen kurbanlık koçların veteriner hekim muayenesi sonucunda, tüketimi uygun olan karaciğer, dalak ve yüreği koli içerisinde yer alıyor. Kurbanlık büyükbaşlar ise kemiksiz hale getirilerek 7 eşit hisse olacak şekilde hazırlanıyor. Ayrıca müşteriler, kurban kolilerini Migros mağazalarından teslim almaları halinde, randevu aldıkları saatte tercihlerine en uygun şekilde parçalama ve hazırlama hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar.

Migros, müşterilerinin bağışlarına aracı oluyor

Müşterilerinin hayır kurumlarına yapacakları bağışlar için de her türlü kolaylığı sağlayan Migros, kurbanları kurumun talebine göre taze ve donuk olarak teslim ediyor. Kurbanlıklar, tercihe göre Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV), Türk Kızılay'a veya Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na (Koruncuk Vakfı) bağışlanabiliyor.

Migros kurban siparişlerinde, kredi kartı veya nakit ödeme seçeneği sunuyor. Migros, 5M Migros, Macrocenter, Migrosjet ve Sanal Market mağazalarından Money Bonus ile yapılan ödemelerde ise kurban başına 125 TL indirim fırsatı sağlıyor. Maximum, World, ve Axess kartlarına 6 taksit seçeneği, Bonus ve Money Bonus kartlarına 6 taksite ek olarak 3 taksit seçeneği, Paraf ve Ziraat Bankkart'a ise 3 taksit seçeneğinden yararlanmak mümkün. Sanal Market üzerinden verilen siparişlerde ise Money Bonus, Garanti Bonus, İş Bankası, Yapı Kredi World kartlarına 6 taksit seçeneği bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya il merkezlerinde adrese teslimat yapılabiliyor. Migros'un internet sitesi üzerinden verilen adrese teslim kurban siparişlerinde ücretsiz teslimat sunarken, Migros mağazalarından verilecek adrese teslim kurban siparişlerinde ise 20 TL teslimat ücreti fiyata ilave ediliyor.

MİGROS TİC. A.Ş., Kurban Bayramı, Veteriner, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros'tan kurbanda ekstra hijyen uygulamaları - Son Dakika Ekonomi


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