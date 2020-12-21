Migros'tan "sürdürülebilir dünya" için destek - Son Dakika

Migros'tan "sürdürülebilir dünya" için destek

21.12.2020 10:03
Migros'tan

Özgün markalı ürünlerinin ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başlayan Migros, kendi markası olan bulaşık deterjanı ambalajlarının üretiminde yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş pet şişelerden yararlanacak.

Özgün markalı ürünlerinin ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başlayan Migros, kendi markası olan bulaşık deterjanı ambalajlarının üretiminde yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş pet şişelerden yararlanacak.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği iş yapış biçimi olarak tanımlayan ve tüm faaliyetlerinde önceliklendiren şirket, bugünün kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanmak üzere yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi.

Plastikler için döngüsel ekonomiyi gerçekleştirme vizyonuyla Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi'nin imzacıları arasında yer alan Migros, plastik atıkların önüne geçilmesi amacıyla önemli bir projeye imza attı.

Proje kapsamında Migros markalı bulaşık deterjanlarının ambalajında kullanılan plastikler için yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş pet şişelerden yararlanılacak.

"Özgün markalı ürün ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanan Türkiye'deki ilk perakendeci olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, plastik atıkların, geri dönüşüm altyapılarındaki eksiklikler nedeniyle giderek artan bir küresel sorun haline geldiğini ve tüm ekosisteme karışarak çevre sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Plastik atıkların önlenmesi amacıyla geliştirilen bu proje kapsamında, pet şişelerin toplanarak ekonomiye kazandırıldığını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Migros olarak özgün markalı ürün ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanan Türkiye'deki ilk perakendeci olduk. Proje ortağımız Kaptan Geri Dönüşüm'ün tesislerine ulaşan pet şişeler, 260 derece sıcaklıkta eritilerek yüksek filtrasyon cihazlarından geçiriliyor ve tamamen hijyenik hale getirildikten sonra r-pet granüller elde ediliyor. Elde edilen bu granüller, ambalaj üreticilerine ham madde olarak gönderiliyor ve böylece binlerce pet şişenin toprağa ve denizlere karışması engelleniyor. Ayrıca, proje kapsamındaki faaliyetlerin kontrolünü ölçülebilir, izlenebilir sertifikasyon sistemi POPM (Prevented Ocean Plastic) programı ile sağlıyoruz. Ambalajlarında geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılan tüm ürünlerimizi Prevented Ocean Plastic logosu ile işaretliyoruz."

Migros'un bu proje ile 2021 yılında yaklaşık olarak 10 ton plastiği atık olmaktan kurtaracağını aktaran Dr. Hülya Günay, bununla yüzde 66'ya varan enerji tasarrufu sağlanacağını bildirdi.

Günay, "Projenin ilerleyen aşamalarında ise ürün ambalajında geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılan özgün markalı-PL ürün sayımızı artırmayı ve ambalaj gramajlarında plastik kullanımını en az seviyeye indirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

MİGROS TİC. A.Ş., Türkiye, Plastik, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros'tan 'sürdürülebilir dünya' için destek - Son Dakika Ekonomi


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