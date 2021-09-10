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Migros, üç ürünüyle "Mükemmellik Ödülü"nün sahibi oldu - Son Dakika

Migros, üç ürünüyle "Mükemmellik Ödülü"nün sahibi oldu

10.09.2021 11:10
Migros, üç ürünüyle

Migros, özgün markalar konusunda küresel ölçekli en itibarlı ödül organizasyonlarından biri kabul edilen Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen "Uluslararası Özgün Markalar" yarışmasında üç ürünüyle Mükemmellik Ödülü kazandı.

Migros, özgün markalar konusunda küresel ölçekli en itibarlı ödül organizasyonlarından biri kabul edilen Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen "Uluslararası Özgün Markalar" yarışmasında üç ürünüyle Mükemmellik Ödülü kazandı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre şirketin üç ürünü, dünya çapında 4 bin 500'den fazla üyesi bulunan PLMA tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en itibarlı organizasyonlarından biri olarak kabul edilen "Uluslararası Özgün Markalar" yarışmasında ödülün sahibi oldu.

Bu çerçevede Migros'un "Çikolata Kaplı Bisküvi" kategorisindeki Migros çikolata kaplı bisküvi, "Kek ve Tatlı" kategorisindeki Anadolu Lezzetleri Safranbolu Lokumu ve "Ev Yapımı" kategorisindeki Anadolu Lezzetleri Kemaliye (Eğin) Dut Pekmezi ürünleri, tadı, görünüşü, yarattığı fayda, fiyat-kalite karşılaştırması, ambalaj gibi birçok kriteri başarıyla geçerek "Salute to Excellence Awards" almayı başardı.

Verdiği ödüllerle perakendecilerin özgün markalı ürünlerinde kalite ve yenilik açısından bilinirlik kazanmalarını destekleyen PLMA'nın yarışmasına bu yıl 23 ülkeden 62 perakendecinin 84 kategoriyi kapsayan yaklaşık 600 ürünle başvuru yaptı.

Ürünler PLMA'nın uluslararası jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda jüri üyeleri Migros çikolata kaplı bisküvi için "mükemmel ambalaj konsepti ve gurme", "iyi ve orijinal lezzet" ve "lezzeti güzel, ambalajı güzel ve çok iyi fiyat" yorumlarında bulunurken, Anadolu Lezzetleri Safranbolu Lokumu için "ambalajda hikaye olması orijinal, lezzet ve paket değeri yüksek", "yedikçe sevilen çok iyi bir lezzet", "çok güzel ambalaj, içindeki fındıklar kaliteli" ve "çok iyi bir yerel hikaye" değerlendirmesi yaptı.

Anadolu Lezzetleri Kemaliye (Eğin) Dut Pekmezi hakkında ise "muhteşem, yenilikçi ve şaşırtıcı", "çok güzel ambalaj, tat ve lezzet" ve "kullanışlı bir şişede, çok lezzetli bir ürün" görüşlerinde bulundu.

"Migros markalı ürünlerimizin sunduğu fiyat ve kaliteyi müşterilerimiz çok iyi biliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Pazarlama İş Geliştirme ve Sadece Migros'ta Direktörü Sena Erol Özdemir, Migros'un çağdaş perakendedeki pek çok ilk gibi özgün marka yaratımında da Türk perakende sektörüne liderlik eden bir marka olduğunu bildirdi.

Türkiye'de özgün markalı ürünlerde sürekli bir gelişim gözlemlendiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz de Migros olarak bugüne kadar Sadece Migros'ta çatısı altında topladığımız özgün markalı ürünlerimizi stratejik odağımıza alarak önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve tüketicilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler geliştirmeyi hedefledik. Ürünlerimizin Migros'un yüksek kalite standartlarına uygun olmasını sağlamak için belirli periyotlarla sadece tedarikçilerimizi değil, ürünlerimizi de fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yüzlerce parametrede analiz ediyoruz ve ürünlerimizin tüketiciler tarafından da denetlenmesine olanak sağlıyoruz. Düzenlediğimiz Migros Tüketici Panelleri ve İyi Gelecek Elçileri Focus Grupları ile tüketicilerin yorumları ve ihtiyaçlarını referans alarak ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Migros markalı ürünlerimizin sunduğu fiyat ve kaliteyi müşterilerimiz çok iyi biliyor.

Sadece Migros'ta çatısı altında toplanan Migros markalı ürünler temel gıdaların yanında, meyve suyundan bisküviye, bulaşık deterjanı ve ahşap temizleyiciye kadar yüzlerce ürünü kapsıyor. Farklı konseptlerde tüketiciyle buluşan özgün markalarımızdan Minies, bebek ürünleri ile kalite ve uygun fiyatı bir arada sunarken M Life serimiz, sağlıklı yaşam odaklı ürünlerle raflarda yerini alıyor. Anadolu Lezzetleri markası altında, Anadolu'yu karış karış gezerek unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri Migros kalitesinde ürettiriyor ve bu tohumlara yeniden hayat veriyoruz."

Özdemir, gıda dışında tüketicilerin farklı ihtiyaçları için züccaciyeden kırtasiyeye, bahçe ürünlerinden pet ürünlerine özelleşmiş markaları bulunduğunu belirtti.

Bu ürünlerin sunduğu fiyat ve kaliteyi müşterilerinin çok iyi bildiğinin altını çizen Özdemir, "PLMA'dan aldığımız bu Mükemmellik Ödülleri, tüketicilerimizin ürünlerimize duyduğu güven ve beğeninin ne kadar yerinde olduğunun uluslararası alanda da doğrulanmış bir sonucu." ifadelerini kullandı.

MİGROS TİC. A.Ş., Safranbolu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros, üç ürünüyle 'Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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