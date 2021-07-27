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Migros'un ulusal uzun vadeli kredi notu en yükseğe taşındı - Son Dakika

Migros'un ulusal uzun vadeli kredi notu en yükseğe taşındı

27.07.2021 19:55
Migros'un ulusal uzun vadeli kredi notu en yükseğe taşındı, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan 'AAA(tur)'a çıkarttı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan 'AAA(tur)'a çıkarttı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin not görünümü "durağan" olarak belirlendi. Migros 2021 yılının ilk 6 ayında online yatırımlarının yanı sıra, 140 yeni mağaza açtı ve coğrafi yaygınlığını artırarak yatırımlarını sürdürdü. Ayrıca tüm operasyonlarında ayrıştırıcı biçimde dijital dönüşümü gerçekleştirerek verimliliğe önemli bir kaynak yarattı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan 'AAA(tur)'a yükseltti.

Fitch Ratings, raporunda Migros'un borçluluğunun azaltılması ve FX riskinin kapatılmasının neticesinde şirketin finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not artışında etkili olduğunu ifade etti.

Ayrıca tüketici harcamalarının dalgalandığı zamanlarda gelir ile marjların korunması ve sürdürülebilir pozitif serbest nakit akımı yaratılması da kredi notunu destekleyen unsurlar olarak açıklandı. Rapora göre Migros'un kredi notu, gıda perakende sektöründeki pozisyonu ve rekabetçi baskılara karşı direnç sağlayan, dijital dönüşümü gerçekleştirerek kendine özgü değer yaratma gücünü yansıtıyor.

Raporda, Migros'un kapatılan kur riski, borçluluğu azaltma konusunda gösterdiği güçlü irade ve bunu açıkça ortaya koyması, gerçekleştirilen varlık satışlarının borçluluğun azaltılmasında kullanılması, Migros'u sektörde farklılaştıran, kendine özgü değer yaratma becerisi, güçlü online operasyonları, markalı ürün tedarikçileri ile olan kuvvetli ilişkileri, geniş ve rekabetçi fiyatlı ürün çeşidi ve serbest nakit akımı yaratmadaki kabiliyeti kredi notuna ilişkin destekleyici faktörler olarak sayıldı.

Migros'un online satış kanallarındaki güçlü konumu rekabet avantajı sağlıyor

Raporda Migros'un borçluluğunu azaltarak sağlıklı bir bilanço yapısına ulaştığı belirtildi. Ayrıca hem fiziki mağazaları ve hem de online kanallardaki varlığı ile pazar payı kazanmaya devam ettiği vurgulandı. Migros'un online satış kanalındaki güçlü konumunun ve bu kanalda pandemi döneminde iyice artan müşteri talebinin şirkete güçlü rekabet avantajı sağladığı ifade edildi. Fitch Ratings, ayrıca Migros'un fiziki büyümenin yanı sıra daha az sermaye gereksinimi olan ve karlı online satış kanalına yatırım yapma konusunda gösterdiği yaklaşımın nakit yaratımını korumada ve riskleri azaltmada önemli olduğunu ekledi.

Fitch Ratings raporunda Migros'un online satış kanalındaki lider konumunun ve bu kanalda artan yoğun müşteri talebinin güçlü rekabet avantajı sağladığı yer aldı. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren Migros'un geniş coğrafyada yayılım göstermesi ve çoklu kanal yönetimindeki başarısı ile sektörde ayrıştığı belirtildi.

Fitch Ratings raporunda Migros'un operasyonlarından yaratılan nakit akışına dikkat çekilirken, şirketin borçluluğunun ve FX riskinin azaltılması neticesinde finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not artışında etkili olduğunu ifade edildi. Rapora göre Migros'un kredi notu, gıda perakende sektöründeki pozisyonu ve rekabetçi baskılara karşı direnç sağlayan kendine özgü değer yaratma gücünü yansıtıyor. Sürdürülebilir pozitif serbest nakit akımı yaratılması da kredi notunu destekleyen unsurlardan biri olarak açıklandı.

MİGROS TİC. A.Ş., Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros'un ulusal uzun vadeli kredi notu en yükseğe taşındı - Son Dakika Ekonomi


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