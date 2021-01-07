Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaşma imzaladı

Migros ve CarrefourSA çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, Migros'a dönüştürülmesi yönünde anlaşma imzaladı.

Migros'tan yapılan açıklamada, bu kararın, her iki şirketin kendi stratejik optimizasyon hedefleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda CarrefourSA'nın işletmekte olduğu 34 mağazanın, Kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda taraflar arasında 7 Ocak tarihinde sözleşme imzalanmış olup, bu sözleşmeye istinaden Rekabet Kurulu'na İzin Başvurusu yapılacaktır. Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik kazanacaktır.

CarrefourSA'nın temel önceliği müşterilerine en doğru şekilde hizmet ve ürün sağlayabilmektir ve bu hedef doğrultusunda şekillenen yatırım ve büyüme stratejisi verimlilik odağıyla devam edecektir. Migros müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak için sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde, verimlilikten elde ettiği kaynaklarla, yatırımlarına devam etmektedir."