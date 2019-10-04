Son Dakika Haberleri: Migros ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem simülasyon eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

Migros ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem simülasyon eğitimi

1 saat önce

Migros, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle eylül ayında başlattığı "Deprem Tırı Simülasyon ve Eğitim Projesi"ni Türkiye'nin dört bir yanında sürdürüyor.

Migros ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem simülasyon eğitimi, System.String[]

Migros, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle eylül ayında başlattığı "Deprem Tırı Simülasyon ve Eğitim Projesi"ni Türkiye'nin dört bir yanında sürdürüyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarıyla dikkati çeken Migros, deprem konusunda farkındalık yaratmak üzere Türkiye çapında yeni bir proje başlattı.

Migros, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirdiği "Deprem Tırı Simülasyon ve Eğitim Projesi" kapsamında hazırlanan simülasyon tırı, 24 Eylül'de Antalya'da başladığı eğitimlerine, Muğla, Aydın, İzmir ve Ankara'da devam etti.

Ekim ayında İstanbul'da 3 ayrı noktada gerçekleşecek olan simülasyonlu deprem eğitimlerine isteyen herkes katılabilecek.

Eğitimler simülatör üzerinde uygulamalı olarak verilecek.

İstanbul'da 14 Ekim'de 3M Anadolu Hisarı, 18 Ekim'de 5M Beylikdüzü ve 19 Ekim'de Silivri Kipa'da halka açık olarak düzenlenecek eğitimlerde, deprem meydana gelmeden önce alınması gereken önlemler, deprem çantası hazırlanması, deprem sırasında doğru korunma teknikleri ve deprem sonrasında bulunulan mekandan tahliye için yapılması gerekenler simülatör üzerinde uygulamalı olarak gösterilecek.


İstanbul'un ardından deprem tırının yeni durakları 15 Ekim'de 5M Yalova Kipa AVM, 16 Ekim'de 5M Kocaeli Derince Kipa AVM ve 25 Ekim'de 5M Çanakkale Kipa AVM olacak. Projenin, gelecek aylarda farklı illerle devam ettirilmesi planlanıyor.

Kandilli Rasathanesi, MİGROS TİC. A.Ş., Deprem, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. İnan'dan deprem uyarısı
Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı "Ev hapsinden neden kaçtınız" diyen gazetecilere tepki gösterdi: "Anana sor" Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:48:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Migros ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem simülasyon eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]