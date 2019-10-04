Migros ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem simülasyon eğitimi

Migros, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle eylül ayında başlattığı "Deprem Tırı Simülasyon ve Eğitim Projesi"ni Türkiye'nin dört bir yanında sürdürüyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarıyla dikkati çeken Migros, deprem konusunda farkındalık yaratmak üzere Türkiye çapında yeni bir proje başlattı.

Migros, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirdiği "Deprem Tırı Simülasyon ve Eğitim Projesi" kapsamında hazırlanan simülasyon tırı, 24 Eylül'de Antalya'da başladığı eğitimlerine, Muğla, Aydın, İzmir ve Ankara'da devam etti.

Ekim ayında İstanbul'da 3 ayrı noktada gerçekleşecek olan simülasyonlu deprem eğitimlerine isteyen herkes katılabilecek.

Eğitimler simülatör üzerinde uygulamalı olarak verilecek.

İstanbul'da 14 Ekim'de 3M Anadolu Hisarı, 18 Ekim'de 5M Beylikdüzü ve 19 Ekim'de Silivri Kipa'da halka açık olarak düzenlenecek eğitimlerde, deprem meydana gelmeden önce alınması gereken önlemler, deprem çantası hazırlanması, deprem sırasında doğru korunma teknikleri ve deprem sonrasında bulunulan mekandan tahliye için yapılması gerekenler simülatör üzerinde uygulamalı olarak gösterilecek.



İstanbul'un ardından deprem tırının yeni durakları 15 Ekim'de 5M Yalova Kipa AVM, 16 Ekim'de 5M Kocaeli Derince Kipa AVM ve 25 Ekim'de 5M Çanakkale Kipa AVM olacak. Projenin, gelecek aylarda farklı illerle devam ettirilmesi planlanıyor.