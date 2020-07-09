Migros ve Türk Kızılay'dan büyük iyilik hareketi - Son Dakika

Migros ve Türk Kızılay'dan büyük iyilik hareketi

Migros müşterileri hazırlanan 50 lira tutarındaki "İyilik Kartı"nı aldığında Migros bu bağışın üzerine yüzde 5'i tutarında ek katkıda bulunacak, Türk Kızılay ise kartları Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Migros müşterileri hazırlanan 50 lira tutarındaki "İyilik Kartı"nı aldığında Migros bu bağışın üzerine yüzde 5'i tutarında ek katkıda bulunacak, Türk Kızılay ise kartları Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Migros, Türk Kızılay'la yaptığı iş birliğiyle bir ilke imza attı ve önemli bir iyilik hareketi başlattı.

Migros ve Macrocenter mağazalarından alışveriş yapanlar aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunabilecek. Müşteriler, özel olarak hazırlanan 50 lira tutarındaki İyilik Kartı'nı aldığında, Migros yüzde 5 ilave katkıda bulunacak. Türk Kızılay da bu kartları Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kartlar tüm Migros ve Macrocenter mağazalarında kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Cem Lütfi Rodoslu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana daima müşterilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmayı, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamayı görevimiz kabul ettik. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, Migros İyi Gelecek Destek Paketi ile çalışanlarımız, üreticilerimiz ve çiftçilerimiz, sağlık çalışanlarımız, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik birçok çözüm ve katkı sağladık. Destek Paketimiz kapsamında üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu projeyi de hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk Kızılay'la yaptığımız bu iş birliği bilhassa bu dönemde, müşterilerimizin yardımlarının doğru adrese ulaşması için hızlı, kolay ve güvenilir bir yol sunuyor. Müşterilerimizin ihtiyaç sahiplerine destek için alacağı her İyilik Kartı'na Migros olarak biz de yüzde 5'i tutarında katkı sağlayacağız. Parçası olmaktan gurur duyduğumuz bu iyilik hareketini müşterilerimizle birlikte büyütüp ihtiyaç sahibi her haneye ulaşmayı diliyoruz."

"İhtiyaç sahiplerine çare olacağız"

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında her türlü iş birliğine açık olunduğunu belirterek, "Koronavirüs salgını ve Ramazan yardımlarımızla milyonlarca ihtiyaç sahibine destek olduk. Bunu da hayırseverlerimiz sayesinde, kat be kat artırma fırsatı bulduk. Ülkemizin saygın firmaları da bize desteklerini esirgemediler. Migros'u da bunun en önemli örneği olarak gösterebilirim. Yıllardır Migros'la iş birliklerimiz oluyor. Hepsi de daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için." ifadelerini kullandı.

Altan, bu yeni projeyle de yine aynı amaçla hareket edeceklerinin altını çizerek, "Hem hayırseverlerin destek olduğu hem de Migros'un katkı sağlayacağı İyilik Kartı projesiyle ihtiyacı olanın ihtiyaçlarına çare olacağız. Bunu da onların onurunu kırmadan kendi alışverişlerini yapabilecekleri şekilde yapacağız. Ayrıca bu sayede operasyon gideri de olmayacağı için bağışın tamamıyla yardım etmiş olacağız. Halkımızın vereceği desteğin, ailelerimizin kazanlarının kaynamasına, evinin ihtiyacını gidermelerine yardımcı olacağını hatırlatarak İyilik Kartı'na destek olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Migros ve Türk Kızılay'dan büyük iyilik hareketi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 23:52 Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
17:22
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
15:37
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 18:20:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Migros ve Türk Kızılay'dan büyük iyilik hareketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]