Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan seçildi

Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan seçildi.

Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan seçildi.

Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verdi:

"Şirketimizin 29 Mayıs 2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görev dağılımı yapılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan'ın, Başkan Yardımcılığı'na ise Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın seçilmelerine karar verilmiştir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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