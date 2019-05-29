Son Dakika Haberleri: Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan seçildi
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Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan seçildi

1 saat önce

Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan seçildi.

Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan seçildi, System.String[]
Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan seçildi.
Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verdi:
"Şirketimizin 29 Mayıs 2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görev dağılımı yapılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan'ın, Başkan Yardımcılığı'na ise Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın seçilmelerine karar verilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:47 Kaynak: AA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tuncay Özilhan, MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi
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