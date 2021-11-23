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SPOR Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum - Son Dakika

SPOR Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum

23.11.2021 13:04

Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum"Fenerbahçe'yi kalpten seviyorum""Taraftarımız ne kadar büyük olduğunu gösteriyor""Hernan Crespo'nun böyle bir paylaşım yapması maçın önemini ortaya koyuyor"Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) -Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu...

Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum

" Fenerbahçe'yi kalpten seviyorum"

"Taraftarımız ne kadar büyük olduğunu gösteriyor"

"Hernan Crespo'nun böyle bir paylaşım yapması maçın önemini ortaya koyuyor"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı lacivertli takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanı sonrası Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Crespo, "Böyle bir maçta gol atamanın önemini maçtan önce biliyordum. Gustavo bana bu maçta gol atmanın önemini anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.

"3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Galatasaray derbisini kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten zor bir maçtı. Büyük bir derbi ve dünya derbisi. İyi hazırlandık ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz, yolumuzda kazandığımız 3 puan daha" diye konuştu.

"GOLDEN ÇOK GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

Maçtan önce Luiz Gustavo ile konuştuğunu ve gol atmanın öneminden bahsettiğini dile getiren Crespo, "Çok mutluyum. Böyle bir galibiyet aldığımız için herkes mutlu. Böyle bir maçta gol atmanın önemini maçtan önce biliyordum. Gustavo bana bu maçta gol atmanın önemini anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

"HERNAN CRESPO'NUN BÖYLE BİR PAYLAŞIM YAPMASI MAÇIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Efsane futbolcu Hernan Crespo'nun maç sonrası kendisini kutladığı sosyal medya paylaşımı hakkında da konuşan Portekizli futbolcu, "Kendisi büyük bir futbolcu ve böyle övgü almak çok önemli. Kendisinin de böyle bir paylaşım yapması bu maçın önemini de ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Galatasaray maçı sonrası çok büyük sevinç yaşadıklarını ve tesislerde de taraftarın desteğinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Crespo, "Maçın bitiş düdüğüyle çok mutlu olduk, arkadaşlarım beni kutladı, soyunma odasında da galibiyeti kutladık. Buraya döndüğümüzde de çok büyük bir kalabalık vardı. Taraftarımız ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Onların desteği bizim için çok önemli" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ KALPTEN SEVİYORUM"

Galatasaray'a gol attığı için çok sevinçli olduğunu söyleyen Crespo, "Maçtan önce Mesut bana gerçek bir Fenerbahçeli olmak için Galatasaray'a gol atmam gerektiğini söylemişti. Fenerbahçe'yi kalpten seviyorum. İşime odaklıyım ve yüzde yüzümü yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

SPOR Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum
SPOR Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum
SPOR Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum
SPOR Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum
SPOR Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum
SPOR Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum

Can Bartu Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Miguel, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Miguel Crespo: Golden çok, galip geldiğimiz için mutluyum - Son Dakika


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