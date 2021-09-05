Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.
Transfer döneminin tamamlanmasına günler kala Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığı Miguel Crespo'yu İstanbul'a getirdi. İstanbul Havaalanı'na gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncuyu, sarı-lacivertli kulüp temsilcileri karşıladı. Crespo'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Miguel Crespo, daha önce Portekiz Ligi'nde Feirense, Neves ve Merelinense formaları giymişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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