Miguel Lopes kampa katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Miguel Lopes kampa katıldı - Son Dakika Spor

Miguel Lopes kampa katıldı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futboclusu Migeul Lopes Antalya kampına katıldı.

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Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futboclusu Migeul Lopes Antalya kampına katıldı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya'da günde çift antrenman ile devam ediyor. Lige verilen aranın adından ülkesine giden Portekizli sağ bek Miguel Lopes, dün akşam saatlerinde takıma katıldı. Ayağının tozu ile Başkan Berna Gözbaşı, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ve antrenör Gökhan Ünal ile görüşen Miguel Lopes'in oldukça keyifli olması dikkat çekti. Antalya kampına katılan Lopes, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Antalya, Miguel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:52 Kaynak: İHA
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