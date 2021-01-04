Miguel Lopes kızardı

Süper Ligin 16.haftasında oynanan Beşiktaş 'a 2-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Beşiktaş maçının 87.dakikasında sarı kart gören Lopes, maçın bitiş düdüğün ardından hakem Fırat Aydınus 'u alkışladı ve ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

Hes Kablo Kayserispor 'un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes bu sezon ilk kez kızardı.

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