Miguel Martinez, yol bisikletine geçiyor

Yıldız bisiklet sürücüsü Miguel Martinez, cumartesi günü L’Equipe’e verdiği demeçte Amore e Vita-Prodir Continental takımıyla altı aylık sözleşme imzaladığını ve dağ bisikletinden yola geçtiğini belirtti.

1996 Atlanta Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan Miguel, 2000 Sydney’de altın madalyaya uzanmıştı. 1997 ile 2000 yıllarında ise Dünya Kupasını kazanmıştı.

2002’de Mapei takımıyla anlaşıp Vuelta’da başarılara imza atan Martinez, 2006’da emekli olmuş fakat iki yıl sonra Amore e Vita’yla sözleşme imzaladığını ve yol bisikletinde yarışacağını açıklamıştı. 2013’te bu sefer dağ bisikletine geçen 44 yaşındaki sürücü, kariyerine yol bisikletinde devam edecek.

“Bu sadece altı aylık bir kontrat. Parası yüksek değil fakat tutku, paradan çok daha önemli bir şey. Kendimi hazır hissediyorum. 44 yaşındayım fakat mücadeleci olacağımı biliyorum. Davide Rebellin, 48 yaşında yarışabiliyorsa bunu ben de yapabilirim.”