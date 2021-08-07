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Miha Zajc: Burada mutluyum ama futbolda her ihtimal söz konusu - Son Dakika

Miha Zajc: Burada mutluyum ama futbolda her ihtimal söz konusu

07.08.2021 13:11
Miha Zajc: Burada mutluyum ama futbolda her ihtimal söz konusu, System.String[]

"Geçtiğimiz sezon benim açımdan önemli geçti""Daima saha içinde en iyimi göstermeye çalışıyorum""Formayı hak etmek gerektiğine inanıyorum""Başarılı olmak istiyorum""Hepimiz adapte olmaya çalışıyoruz""Fenerbahçe'de oynamak mutluluk verici"Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İSTANBUL, -...

"Geçtiğimiz sezon benim açımdan önemli geçti"

"Daima saha içinde en iyimi göstermeye çalışıyorum"

"Formayı hak etmek gerektiğine inanıyorum""Başarılı olmak istiyorum""Hepimiz adapte olmaya çalışıyoruz"" Fenerbahçe'de oynamak mutluluk verici"Mustafa AKIN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, "Burada olmaktan çok mutluyum. Ama futbolda her ihtimal söz konusu" dedi.Fenerbahçe'nin Sloven milli futbolcusu Miha Zajc, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.  Yeni sezon öncesinde gerçekleştirdikleri kamp sürecinin iyi geçtiğini dile getiren Zajc, "Bu süre zarfında çok fazla hazırlık maçı oynadık. Yeni oyuncular için de kaynaşma açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Lig ve Avrupa Ligi maçlarına pozitifim, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı."GEÇTİĞİMİZ SEZON BENİM AÇIMDAN ÖNEMLİ GEÇTİ"Geçtiğimiz sezonun kendisi açısından önemli geçtiğini ifade eden Zajc, "Çok fazla maça çıktım, çok fazla süre aldım, bu da bana fazlasıyla özgüven verdi. Öte yandan yeni bir teknik direktör, yeni bir sistemle çalışıyoruz. Ben bu pozisyonda kendimi daha iyi hissediyorum daha merkezde oynadığımda daha iyi hissediyorum. Bunlar beni pozitif anlamda etkiliyor, mutlu olduğumu söyleyebilirim. Gelecek için de en iyi şekilde çalışmalarıma devam ediyorum" diye konuştu."DAİMA SAHA İÇİNDE EN İYİMİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"Zajc, çok fazla çalıştığını ve formda olduğunu hissettiğini dile getirerek, "Daima saha içinde en iyimi göstermeye çalışıyorum. Takıma gol ve asist anlamında katkı yapmaya çalışıyorum. Bu pozisyonda kendimi oynadığımda merkezde oynadığımdan dolayı daha fazla topla buluşma imkanı yakalıyorum. Daha iyi görünmemdeki sebep de bu olabilir. Geçen sezon oynadığım maçlar da buna etken" dedi."FORMAYI HAK ETMEK GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"Geçmişle alakalı çok fazla konuşmak istemediğini belirten Miha Zajc, "Geçmişe dönük yaşamayı istemiyorum. Tabii ki o dönemler benim açımdan zorlu periyottu. Süre alamadığım dönemler olmuştu ve futbolda bu tarz şeyler oluyor. Bazen oynadığınız bazen de oynamadığınız dönemler olabiliyor. Her zaman en iyisini göstermek ve formayı hak etmek gerektiğine inanıyorum. İtalya'da elde ettiğim tecrübe de benim bu gelişimimde katkı sağladı. Orada aldığım dakikalar da tecrübe etme fırsatım oldu. Bu sezona da iyi başladığımı düşünüyorum. İdmanlara ve performansıma önem veriyorum Sanırım daha iyi olmamdaki faktörler bunlar" şeklinde konuştu."BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"Zajc, yeni sezonda Fenerbahçe formayı giyip giymeyeceği yönündeki soruya, "Burada olmaktan çok mutluyum. Ama futbolda her ihtimal söz konusu. Ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Ligin başlamasına da az bir süre kaldı, başka bir şey düşünmek istemiyorum. Burada elde etmek istediklerimi elde ederek başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. "HEPİMİZ ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"Teknik direktör Pereira'nın sistemine adapte olmaya çalıştıklarını kaydeden Zajc, "Şu anda oynamış olduğumuz sistem yeni. Hepimiz adapte olmaya çalışıyoruz, yüzde yüz hazır değiliz ama geliştireceğimiz noktalar var. Şu an formda ve iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yorgunluğun da olması normal, saha içinde yapmanız gereken şeyleri engelleyebiliyor ama sezon daha uzun. Hatalarımızı törpüleyerek devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi. "FENERBAHÇE'DE OYNAMAK MUTLULUK VERİCİ"

Fenerbahçe'de oynamanın mutluluk verici ve aynı zamanda kolay olduğunu dile getiren Zajc, "Çünkü ekipte yer alanlar futbolu iyi biliyorlar, futbolun nasıl oynanması gerektiğini iyi biliyorlar. Biz de saha içinde oynarken birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. 25-30 oyuncu kadroda varsayarsak kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumun da takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü faza iyi oyuncunun olması demek rekabeti artırır. Dolayısıyla bu da performansımızı da artıracağı için menfaat sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Miha Zajc: Burada mutluyum ama futbolda her ihtimal söz konusu
Miha Zajc: Burada mutluyum ama futbolda her ihtimal söz konusu

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Miha Zajc: Burada mutluyum ama futbolda her ihtimal söz konusu - Son Dakika Spor


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