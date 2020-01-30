Miha Zajc elde kaldı! İmkansız... - Son Dakika
Son Dakika Spor Miha Zajc elde kaldı! İmkansız... - Son Dakika Spor

Miha Zajc elde kaldı! İmkansız...

6 saat önce

Fenerbahçe, heyecanla beklediği Brescia'dan olumsuz yanıt aldı.

Miha Zajc elde kaldı! İmkansız..., System.String[]

Fenerbahçe, heyecanla beklediği Brescia'dan olumsuz yanıt aldı. İtalyanlar, Miha Zajc'tan alacakları verim konusunda şüpheleri olduğundan transferden vazgeçtiklerini belirttiler.


Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma maddesindeki ısrarı nedeniyle İtalyan kulübü süreci olumsuz olarak noktaladı.


Transferin bitimine 1 gün kala Miha Zajc'ın başka bir takıma gönderilme ihtimali imkansız olarak gösteriliyor. (Sabah)


Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:54 
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