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Miha Zajc elde kaldı! İmkansız...
6 saat önce
Fenerbahçe, heyecanla beklediği Brescia'dan olumsuz yanıt aldı.
Fenerbahçe, heyecanla beklediği Brescia'dan olumsuz yanıt aldı. İtalyanlar, Miha Zajc'tan alacakları verim konusunda şüpheleri olduğundan transferden vazgeçtiklerini belirttiler.
Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma maddesindeki ısrarı nedeniyle İtalyan kulübü süreci olumsuz olarak noktaladı.
Transferin bitimine 1 gün kala Miha Zajc'ın başka bir takıma gönderilme ihtimali imkansız olarak gösteriliyor. (Sabah)
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:54
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