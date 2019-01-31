Miha Zajc, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi
17 dakika önce
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe
'nin transfer gündeminde olan Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, İstanbul
'a geldi. İtalya
'nın Bologna
şehrinden Atatürk
Hava Limanı'na gelen 24 yaşındaki oyuncu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Miha Zajc, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe, Tükiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. İstanbul'a ilk kez geliyorum. Türkiye
'de oynayan bazı oyuncuları tanıyorum. Bazı oyuncularla İtalya ve Slovenya
'da birlikte oynamıştım. Türkiye Ligi kaliteli bir lig ve önemli kulüpler var." değerlendirmesinde bulundu.
Bu sezon Empoli
formasıyla 21 müsabakada görev alan Zajc, 3 gol kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:32 Kaynak: AA
Miha Zajc, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi
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