Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, satın alma opsiyonuyla birlikte İtalya'nın Genoa ekibine kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:49 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Miha Zajc Genoa'da - Son Dakika Spor