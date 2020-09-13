Miha Zajc Genoa'da - Son Dakika

Miha Zajc Genoa'da

Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu.

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Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, satın alma opsiyonuyla birlikte İtalya'nın Genoa ekibine kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Miha Zajc Genoa'da - Son Dakika Spor

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