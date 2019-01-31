Miha Zajc'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a Geldi *birazdan Canlı Yayındayız*
24 dakika önce
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:51 Kaynak: DHA
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