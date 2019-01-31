Son Dakika Haberleri: Miha Zajc'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a Geldi *birazdan Canlı Yayındayız*

Miha Zajc'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a Geldi *birazdan Canlı Yayındayız*

24 dakika önce

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Miha Zajc'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a Geldi *birazdan Canlı Yayındayız*, System.String[]
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:51 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, İstanbul, Spor
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