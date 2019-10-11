Son Dakika Haberleri: Miha Zajc için büyük övgü!
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Miha Zajc için büyük övgü!

2 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Avusturya ligi ekiplerinden Rapid Wien'in sportif direktörü Zoran Barisic, Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc hakkında konuştu.

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Spor Arena Dış Haberler | Avusturya ligi ekiplerinden Rapid Wien'in sportif direktörü Zoran Barisic, Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc hakkında konuştu.


EURO 2020 elemelerinde Avusturya - Slovenya maçı öncesinde konuşan Zoran Barisic, kendisine yöneltilen Zajc sorusuna cevap verdi.


"KENDİSİNİ ÇOK BEĞENİYORUM"


Barisic, 25 yaşındaki futbolcu için "Miha Zajc gerçek bir 10 numara. Saha içinde bir lider gibi oynuyor. Kendisini çok beğeniyorum." diye konuştu.


Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc, bu sezon Süper Lig'de sadece 82 dakika süre alabildi.


Rapid Wien, Fenerbahçe, Avusturya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:36 
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