Miha Zajc için büyük övgü!

Spor Arena Dış Haberler | Avusturya ligi ekiplerinden Rapid Wien'in sportif direktörü Zoran Barisic, Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc hakkında konuştu.



EURO 2020 elemelerinde Avusturya - Slovenya maçı öncesinde konuşan Zoran Barisic, kendisine yöneltilen Zajc sorusuna cevap verdi.



"KENDİSİNİ ÇOK BEĞENİYORUM"



Barisic, 25 yaşındaki futbolcu için "Miha Zajc gerçek bir 10 numara. Saha içinde bir lider gibi oynuyor. Kendisini çok beğeniyorum." diye konuştu.



Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc, bu sezon Süper Lig'de sadece 82 dakika süre alabildi.



