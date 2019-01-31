Miha Zajc: "Kariyerim İçin Büyük Bir Adım"
1 saat önce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ve kulübün sportif direktörü Damien Comolli, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe
'nin yeni transferi Miha Zajc ve kulübün sportif direktörü Damien Comolli, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Miha Zajc, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirirken, "Benim kariyerim için büyük bir adım. Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe hakkında güzel şeyler duydum. Türkiye
'nin en büyük kulübü. Harika taraftarlara sahip. Fenerbahçe'de oynayacağım için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımıza çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Birlikte kupalar kazanacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftar gruplarından biri" dedi.
COMOLLI: "YAZ DÖNEMİNDE KADROMUZA KATMAK İSTEDİK ANCAK FİNANSAL DURUMLARDAN DOLAYI OLMADI"
Damien Comolli ise Miha Zajc için şu ifadeleri kullandı: "Miha Zajc ile sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi yaklaşık 1 yıldır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibimiz maçlarını takip ediyordu. Yaz döneminde kadromuza katmak istedik ancak finansal durumlardan dolayı olmadı. Bu dönem transfer şansımız doğunca kaçırmak istemedik. O çok kaliteli bir oyuncu. Hocamızın da tam istediği tipte bir futbolcu. Ersun hoca da onun hakkında çok olumlu görüşlere sahip. Başkanımız ve başkanvekilimiz de bu transfer için çok çaba sarf etti."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:59 Kaynak: DHA
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