Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti; kimdi, neler yaptı, nasıl iz bıraktı? - Son Dakika
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Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti; kimdi, neler yaptı, nasıl iz bıraktı?

02.09.2022 09:44

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Rus siyasetçi Mihail Gorbaçov, 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Rus siyasetçi Mihail Gorbaçov, 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nden yapılan açıklamada,  "Mihail Sergeyeviç Gorbaçov ciddi ve uzun bir hastalıktan sonra bu akşam hayatını kaybetti" denildi.

Gorbaçov, 1985'ten 1991'de SSCB'nin dağılmasına kadar fiili olarak devlet başkanı görevini yürütmüştü.

Gorbaçov'un Rusya'da başlattığı Perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) politikalarıyla Rusya'yı dönüştürdü.

SSCB sonrası dünyada, Gorbaçov hem ülkede hem de uluslararası arenada etkili bir ses olmaya devam etti ancak popülerliği her zaman Rusya dışında daha fazla oldu.

Peki SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov kimdi,  neler yaptı ve nasıl iz bıraktı?

Rusya'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve Rus siyasetini yakından takip eden Hakan Aksay anlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

Mihail Gorbaçov, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti; kimdi, neler yaptı, nasıl iz bıraktı? - Son Dakika

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